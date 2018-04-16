代号也是Zen！AMD显卡推倒重来：猛增频率

AMD Ryzen处理器大杀四方、风光无限，迫使Intel不得不全力加速，但是另一方面，AMD显卡却陷入了尴尬境地，拿不出有竞争力的产品。

如此一来，NVIDIA就轻松多了，从容进军人工智能、无人驾驶等新兴领域，而且对显卡市场更是一手操控，甚至搞出了GPP这样排斥对手的“恶毒”项目。

那么，AMD显卡的未来在哪里呢？

AMD RTG图形技术事业部的老大Raja Koduri已经辞职转投Intel，但事实上AMD早就有准备。

据外媒爆料，去年10月份左右，AMD CEO苏姿丰博士就着手重整RTG事业部，一方面招来了David Wang、Mike Rayfiled两位图形行业大牛，负责整个事业部的技术研发和日常运营，并进行了大规模重整。

而且这一次，苏姿丰将亲自指挥整个显卡团队。

有鉴于目前的路线图无法满足竞争需求，AMD已经组建了新的GPU研发团队，特地从Zen CPU研发团队转移了不少工程师过来，开始研发全新架构，据称将彻底离开沿用多年的GCN架构。

新架构的重点有两个方面，一是大幅度提升频率以带来高性能，二是降低功耗、提高能效。

新的项目尚未命名，但内部人士将其称为“Project Zen”，看来是想像Zen CPU那样再次大获成功。

但既然是全新产品，那就需要时间了，说不定得等到2019年乃至是2020年，当然到时候工艺肯定会是7nm。