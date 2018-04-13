经常出行所携带的笔记本应当满足哪些要求？

游戏本要的就是性能，但便携性要做牺牲

在笔者还是大学生的时候，大板砖游戏本伴随我经历了四年的时光，那时无论是外出旅游还是放假回家我都要背着它上路。学生时代虽说体力比较好，但我的大板砖旅行重量（算上充电器）高达5公斤以上，虽说是不得不背着，可是每次到达目的地后我的后背还是会被热出汗，心里不免会生出抱怨。

可即使是这样，能够在旅游的宾馆和家里舒服的玩上游戏还是更加重要的，在那一刻我还是觉得比较值得。性能与便携性之间的抉择即使到了现在也没法解决，就算是搭载了高性能Max-Q显卡的轻薄游戏本产品也只能将旅行重量控制到3公斤多一点，不过好在它们的“体形”明显收窄，至少占据的空间小了许多。

单机身4.5kg的微星GT75

对于需要携带高性能游戏本外出的情况来说，笔记本的尺寸和重量是极为重要的一点，这将会影响到你的背包除了笔记本外还能塞下多少其他物件。标准的板砖本连同电源一同放在一个双肩包内以后如果继续往包里放比较重的物品，那么这个背包肯定要变成一个负担，而尺寸和重量相对小一些的产品体验就会明显要一些。

轻薄本追求体积与重量，但也不能忽视强度

说完游戏本，我们再来聊一聊值得深入讨论的轻薄本。当工作了以后，轻薄本就成为我的外出主力了，轻薄本不需要强悍性能，因此重量与尺寸能够控制在非常好的程度。不过不同品牌不同定位的轻薄本在这个方面仍然有明显的不同，即使同为14英寸屏幕的轻薄本，有的产品重量会超过1.5kg，而有的却能控制在1kg出头，虽然看似这点差距不值一提，但对于长途携带的用户来说每多一点点重量和体积都是多一份负担，因此即使是轻薄本也是越轻越小就越好。

XPS13较厚且隆起的金属顶盖强度颇高

但是对于追求极致轻便的轻薄本来说我们还需要注意一个容易被忽视的地方，那就是结构强度。许多轻薄本为了节省重量而导致机身A面强度不足，因为屏幕并不是一个耐挤压的组件，所以较为脆弱的A面如果在背包内受到硬物挤压，很可能就会压坏屏幕。

正因如此，大部分笔记本的A面都会采用隆起的凸造型或是加入脊柱式的棱角，这样一来受到硬物挤压就可以有效分散或抵抗压力，保证屏幕的安全。而机身的D面也会做出一些棱角，保证在受到压力时整个笔记本结构不会出现变形。

续航与接口表现也是轻薄本应当保障的环节

轻薄本另一个需要考量的地方是续航能力。对于需要经常乘坐火车的用户来讲，如果要在火车上办公和看电影就必须为电脑充好电，但最后能挺多久就全要靠笔记本自己了（买带插座车厢票的有钱人请略过）。对于使用核显硬解码观看电影的情况来讲，主流轻薄本一般都能够维持一个较长的时间，因为硬解码状态下功耗较低，而进行word文字输入和普通网页浏览的功耗也不高，一般火车上六七个小时的时间只要不是一直在用也不会很成问题。

轻薄本硬解码视频能坚持很长时间

厂商的电池策略对于笔记本续航能力的影响是较为明显的，在硬件配置与电池容量都相近的情况下不同笔记本也会出现截然不同的续航表现。但是一般来讲电池容量大的轻薄本续航一定差不了，所以经常外出使用笔记本的朋友还是选择电池容量大的产品吧。

最后我要说的一点就是机身接口。目前轻薄本开始大刀阔斧的削减接口的数量，即使是非常重要的USB Type-A接口也开始面临消失的境地。笔者作为一名业余摄影爱好者需要使用笔记本接驳HDMI接口的显示器处理照片，而且日常使用笔记本时我会外接机械键盘与无线鼠标，虽然我的鼠标是2.4G与蓝牙双模，但蓝牙模式在一段时间不操作鼠标后再次连接需要几秒的时间，所以我仍然倾向于使用2.4G接收器使用。

仅有一个Type-C接口的Macbook 12

那么对于我个人来说，笔记本就必须要有至少两个USB Type-A接口、HDMI接口以及SD读卡器接口，如果笔记本无法提供，那么我就必须另购数百元的扩展坞使用，这显然是一个不划算的开销。但是市面上能够满足这些要求的产品实在是少数，更不用说一些公司的投影仪需要用VGA接口连接、用网线时网速才能达到最高这些问题了，因此我建议大家选购办公笔记本的时候务必考虑好机身接口问题，硬件性能和颜值和接口相比其实都是次要的。

大家在出差和旅行时使用笔记本电脑都遇到过那些麻烦呢？你认为轻薄本缩减机身接口是否合理？欢迎在下方共同讨论。