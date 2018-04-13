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为什么说GTX1060才是下一代游戏本标配？

为什么说GTX1060才是下一代游戏本标配？
2018年04月13日 07:31 新浪数码
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　　本文来自太平洋电脑网

　　要玩游戏，无论是台式电脑还是笔记本电脑，当然少不了要配上一张独立显卡。台式电脑用的显卡相信很多关注性能，热爱游戏的朋友都已经很熟悉了。那么，现在很多消费者都会转向选择的笔记本，怎样的显卡才能成为标配，应付从现在起未来三年的游戏呢？

　　采用Pascal架构，选配显存为6G的GTX1060，依靠16nm的工艺，无论是架构、工艺，还是要应对现在对显存要求越来越高的游戏，GTX1060 6G显存版本没有一点压力。更重要的是，以GTX1060显卡的体质，配合刚刚发布的八代酷睿高性能笔记本处理器，CPU更加不会成为性能的瓶颈，能够让性能完全体现出来。

　　有些朋友可能会觉得八代酷睿高性能处理器刚发布，搭载了这些处理器的新品也许会很贵。事实上，类似于火影地狱火X6这样的产品，配置为八代酷睿i7-8750H处理器，GTX1060 6G显存显卡，标配8G内存+256G PCI-E接口SSD，目前预售到手价仅为6899元，性价比可以说是相当强了。

　　有资格成为下一代游戏本标杆中的核心，八代酷睿i7-8750H处理器的规格和性能表现可以说不容小觑。采用6核12线程，9MB三级缓存的i7-8750H，单核和多喝性能比起上代同档次CPU——i7 7700HQ分别提升了22%和65%。

　　紧追桌面处理器的性能，使其不仅在CPU-Z，cinebench等测试软件中有着惊人的成绩，在游戏过程中更是能够助力显卡发挥性能，成为强有力的“游戏杀手”。绝地求生游戏特效高能跑出80帧，GTA5游戏特效高能跑出85帧，这就是i7-8750H搭配GTX1060而来的强悍性能。

　　显卡和CPU的搭配能够发挥出最强水平，读写性能也足够强大，下一代游戏本的硬件配置可以说就这样定下来了。不过游戏玩家要的，怎么只有性能那么简单，外观设计也是相当重要的一点。碳纤维纹个性外壳，发光logo和金属拉丝纹理的组合，造就了地狱火X6沉稳又富有质感的外观，值得游戏玩家入手，拿在手上好好品味。

　　甜点卡配性能之于上代大幅度提升的八代酷睿笔记本高性能处理器，外围硬件配合够强势，加上在外观设计上着墨甚多，火影地狱火X6不仅是下一代游戏本的标准范例，更是值得游戏玩家入手，移动游戏的好搭档。喜欢这款产品的用户，可以在天猫搜索火影旗舰店进行了解关注，近期这款产品正在进行首发预约，喜欢的话，可以入手了。

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