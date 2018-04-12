18年Q1 PC出货量预估：惠普稳居第一/华硕和宏碁狠跌

4月12日早间消息，统计机构Gartner和IDC发布了对2018年第一季度PC出货量的预测报告。

从全球来看，惠普依然占据第一，不过仅领先第二名联想0.8个百分点。

戴尔、苹果、华硕、宏碁分列3~6位，只是华硕和宏碁的出货量同比均下滑，尤其是华硕，跌幅超过了两位数。

在行业总出货上，Gartner预计有1.4%的跌幅，已经是连续第14次季减。当然，从表中来看，此次主要是华硕和宏碁拖了后腿。

Gartner：美国市场2018Q1

具体到美国市场，PC出货的排名是戴尔、惠普和联想居前三。看起来苹果和联想在北美的差距已经逐渐缩小，如果联想继续下滑、苹果继续提升的话，前者迟早被超越。

接下来看IDC的数据，由于统计口径不同，两者的绝对出货数值上存在差异，且整体排名也略有不同。

全球前三位的依然是惠普、联想和戴尔，第四位则换为宏碁，苹果第五，华硕跌出前五，惨遭归类到“其它”中。

有趣的是，IDC预测，一季度PC总体出货基本不变。需要注意的是，宏碁和华硕表现欠佳却是双双得到证实。

在昨日的联想新财年誓师大会上，杨元庆提出了重回PC第一的口号，他们2018年能做到吗？