教你0元解锁电脑隐藏性能：性能提升30%！

通常情况，PC硬件的性能是固定的，也就是说从你购买硬件那天直到废弃，它的性能都不会发生什么变化。但其实我们只要进行一些小设置，就会让电脑的性能提升不少，下面笔者为大家解释一些常见的解锁电脑性能的技巧，小白同学可以关注一下。

液氮超频普通玩家不适用

内存XMP：提升内存带宽降低延迟

对于新手来说，XMP应该是最受忽视的一点。因为内存XMP需要在主板BIOS上进行设置，而新手是最害怕调节XMP参数的。

那么什么是XMP呢？XMP技术就是一种自动超频技术，在内存出厂前将超频的参数输入内存SPD中，只要在主板打开XMP开关，那么系统就自动完成了超频动作，通俗点讲就是四个字“一键超频”。比如你购买一款高端内存，它的默认频率是2400MHz，但实际上，你只需要简单调节一下XMP，就可以让内存运行在3000MHz下。

如何进行XMP超频？

首先我们需要重启电脑进入BIOS界面 ，不同的主板进BIOS的界面有些不同，大家按照主板官网介绍去进就好了。

BIOS超频界面

进入BIOS以后，在超频界面，有一个选项是Extreme Memory Profile（X.M.P。），这就是XMP的开关。这个功能是默认关闭的，我们只需要选择一下Profile1就可以了（注意：有些内存设置两个Profile，大家可按自己需要选择频率就），然后保存BIOS设置，重启电脑就设置成功啦。

有些网友会问，内存XMP有什么好处呢？高频率内存的好处就是提升了内存的带宽降低内存的延迟。

下图为相同内存2400MHz和3000MHz频率下测试：

DDR4 2400MHz频率状态的测试成绩（点击放大）

XMP DDR4 3000MHz频率状态的测试成绩（点击放大）

我们从测试的数据上分析，在XMP DDR4 2400MHz频率状态下，内存读取、写入、复制分别为34221 MB/s、35841 MB/s、30858 MB/s，内存的延迟时间在53.2ns。

当XMP DDR4 3000MHz频率时，内存读取、写入、复制进一步提升至42146 MB/s、44987 MB/s、38595 MB/s，而延迟时间降低至48.7ns。

可以看到内存频率提升后，内存的整体性能提升非常大！所以购买了高频内存的小伙伴们，快去试试吧！

SSD写入缓存：速度狂增！

购买NVMe SSD的朋友，可以设置一下SSD的写入缓存，让你的SSD达到标称读写速度。

那么什么是写入缓存呢？写入缓存，从字面上非常好理解这几个字。就是提升数据的性能，但是会牺牲一定的安全性。

写入缓存设置

它的工作原理也非常好理解，就是当SSD进行写入指令的时候，先将数据写入到SSD缓存中，而不是NAND颗粒中。因为缓存的读写速度特别快，所以也能一定程度上提升SSD的性能。但要注意的是，写入缓存中的数据会在突然断电时丢失，如果每天都执行重要数据读写的用户请不要开启此功能。

计算机管理界面

关掉这个功能非常简单，只需要打开-计算机管理——磁盘管理——右键属性——策略，就能找到写入缓存设置啦。

下面我们看一下开启写入缓存和关闭写入缓存的NMVe SSD的读写速度差异：

未开启写入缓存（左）开启写入缓存（右）

通过上图，我们可以看到，同一款SSD未开启写入缓存时读取速度只有1981MB/s，写入速度只有740MB/s；开启写入缓存后，这款固态硬盘的读取速度可以达到2572MB/s，写入速度可以达到1725MB/s，两者的综合得分相着一倍有余，可见开启写入缓存对SSD有着质的提升！

APU显存：大内存用户适用

接下来这项小技巧适合APU用户，手动设置APU显存大小能对APU的显卡性能有一定提升。

APU作为CPU和GPU的结合体，它的GPU部分与普通显卡没什么区别，但是APU的显卡有个缺点，就是它没有显存 ，它的末端直接连接上了北桥（见下图），所以APU想发挥性能必须占用内存。

APU结构

我们知道独立显卡的显存和内存是完全不同的两种产品，显存带宽高延迟也高，而内存的带宽相对要低一些。所以当APU和CPU进行共享内存时，势必要损失一些性能，所以将APU的显存设置大一些可以有效提升APU的显卡性能。当然，如果你只有4GB内存，那么还是不是要打这个主意了。

如何设置APU显存大小？

APU显存设置

同样的，我们需要进入主板BIOS中，在高级中找到“Graphics Configuration”，其中UMA Frame buffer size就是显存设置，将其容量调成1GB-2GB比较合适。

接下来我们看一下512MB显存和1GB显存的APU的游戏测试情况。

512MB显存

2GB显存

在测试中，我们可以明显的看到，相同一款APU，在512MB显存和2GB显存下的性能差异，高显存可以更好的应对高分辨率的游戏画面， APU显示性能提升达到了25.2%！

关闭不必要的Windows功能

Windows 10系统性能强大，功能繁多，但它也有一些功能不太适合我们，把它们关闭掉也能提升不少电脑的性能。

1、调整为最佳性能

调整为最佳性能

首先右键点击此电脑，选择属性，然后找到高级设置——高级——设置， 将电脑调整为最佳性能就可以了。

2、关闭开机密码，可以让电脑减少一定负荷。

关闭开机密码

打开运行，输入netplwiz，然后取消勾选“要使本计算机，用户必须输入用户名和密码”，点击确认即可。

3、关闭安全中心服务

关闭安全中心服务

还是打开运行，输入service.msc，然后找到Security Center，右键点击属性，将其标禁用，设置完成。

好啦，以上就是编辑为大家介绍的0元解锁电脑隐藏性能，希望可以帮助到大家！