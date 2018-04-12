新浪数码> 笔记本> 知识 > 正文

微软又催你升级了 Win10周年更新已停止支持

微软又催你升级了 Win10周年更新已停止支持
2018年04月12日 07:44 中关村在线
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　Windows 10从发布到现在，已经推出了太多版本。虽然这些版本都以Windows 10称呼，但微软对它们的支持周期却不一样。Windows 10周年更新版是Windows 10发布一年后的一个重要版本，而微软刚刚停止了对这个版本的支持。

　　Windows 10周年更新的版本为Version 1607，发布于2016年的八月份。其接收到的最后更新是本周二推送的，也就是说，在2018年4月10日，微软停止了对Windows 10 Version 1607的支持，后续将不会接收到任何更新，除非Windows 10出现重大问题。

Windows 10部分版本的支持周期Windows 10部分版本的支持周期

　　另外企业版和教育版将不会受此影响，这两个版本的最后支持时间为2018年10月9日。以目前微软对Windows 10的支持策略，每个版本的支持时间大约为一年半左右，企业版和教育版的支持时间大约为两年半左右。

　　希望使用最新版Windows 10的用户，仍可以更新到最新版。不过对于整天烦透了Windows 10更新的用户而言，回到Version 1607或许也是一种解决更新的方法。

微软Win10最新版
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有