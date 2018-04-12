微软又催你升级了 Win10周年更新已停止支持

Windows 10从发布到现在，已经推出了太多版本。虽然这些版本都以Windows 10称呼，但微软对它们的支持周期却不一样。Windows 10周年更新版是Windows 10发布一年后的一个重要版本，而微软刚刚停止了对这个版本的支持。

Windows 10周年更新的版本为Version 1607，发布于2016年的八月份。其接收到的最后更新是本周二推送的，也就是说，在2018年4月10日，微软停止了对Windows 10 Version 1607的支持，后续将不会接收到任何更新，除非Windows 10出现重大问题。

Windows 10部分版本的支持周期

另外企业版和教育版将不会受此影响，这两个版本的最后支持时间为2018年10月9日。以目前微软对Windows 10的支持策略，每个版本的支持时间大约为一年半左右，企业版和教育版的支持时间大约为两年半左右。

希望使用最新版Windows 10的用户，仍可以更新到最新版。不过对于整天烦透了Windows 10更新的用户而言，回到Version 1607或许也是一种解决更新的方法。