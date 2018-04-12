高端外设厂商 Startech推出两款雷电3扩展坞

雷电3接口出现已经很多年，且该接口确实具备出色的性能，但却始终都没有真正普及开来。究其原因，一方面与其配套的外接设备非常少，另一方面相关设备的价格较为昂贵，普通用户望而却步。

不过，电脑厂商对于雷电3接口却相当执着，这其中虽然有英特尔的原因，但最重要的，还是雷电3接口本身的优势，能够带给用户更快速的数据传输体验，以及更多、更强大的功能。

当然，如果你手上有雷电3接口的电脑，却苦于没有雷电3设备，那么不妨可以使用扩展接口来发挥雷电3的实力。近日，高端外设品牌StarTech推出两款雷电3接口转接器：雷电3转 USB 3.1 Controller Adapter以及eSATA适配器（随附USB 3.1接口），售价分别为264美元和135美元。能够让你的笔记本雷电3接口能够轻松接驳更多USB端口的设备，同时保证更好的数据传输速度。

雷电3转USB 3.1 Controller Adapter的整体扩展性是相当不错的，它提供了一个USB-C接口，以及2个USB-A接口（10Gbps），同时还配有额外的雷电3接口。

雷电3接口的优势在于体积小巧、传输速度惊人，能够达到10Gbps带宽，并且支持数据传输、视频传输，也可以做外接显卡扩展坞的接口来使用，可谓是功能与性能兼备的强大物理接口。