每天十多万电脑感染勒索病毒 系统漏洞成攻击入口

福建某上市公司的服务器被勒索病毒Ransom/Bunnyde入侵，导致该企业核心的ERP（财务系统）数据库被加密，向病毒团伙支付了数万人民币赎金后，获得密钥恢复了数据。该病毒是利用垃圾邮件和漏洞等方式传播，火绒工程师调查发现，该企业服务器既没安装补丁程序，又没安装任何安全软件。

某个人网站运营者的电脑感染了勒索病毒，导致其网站大部分数据被加密，迫不得已暂时关停了网站。火绒工程师调查发现，该网友使用的服务器系统Windows Server 2008存在风险漏洞，但是没有安装SP补丁和其他的系统补丁，同时也没有安装任何安全软件，所以被勒索病毒轻而易举地入侵

某个人网站运营者电脑感染了勒索病毒

某高校学生电脑连接学校网络时，被通过校园网主机系统漏洞进入的勒索病毒感染，包括毕业论文在内的所有文件被加密，该病毒提示需要支付近1万元人民币赎金。可悲的是，该学生支付赎金后，病毒团伙并没有提供任何解密方式（部分勒索病毒团伙会“讲信用”，拿到赎金后提供解密密钥）。