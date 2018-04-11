每天十多万电脑感染勒索病毒 系统漏洞成攻击入口

导语：通过漏洞传播的勒索病毒感染数量最多，给机构和个人带来的危害最大。国内勒索病毒愈演愈烈了，这里有几个案例。
福建某上市公司的服务器被勒索病毒Ransom/Bunnyde入侵，导致该企业核心的ERP（财务系统）数据库被加密，向病毒团伙支付了数万人民币赎金后，获得密钥恢复了数据。该病毒是利用垃圾邮件和漏洞等方式传播，火绒工程师调查发现，该企业服务器既没安装补丁程序，又没安装任何安全软件。
某个人网站运营者的电脑感染了勒索病毒，导致其网站大部分数据被加密，迫不得已暂时关停了网站。火绒工程师调查发现，该网友使用的服务器系统Windows Server 2008存在风险漏洞，但是没有安装SP补丁和其他的系统补丁，同时也没有安装任何安全软件，所以被勒索病毒轻而易举地入侵
某高校学生电脑连接学校网络时，被通过校园网主机系统漏洞进入的勒索病毒感染，包括毕业论文在内的所有文件被加密，该病毒提示需要支付近1万元人民币赎金。可悲的是，该学生支付赎金后，病毒团伙并没有提供任何解密方式（部分勒索病毒团伙会“讲信用”，拿到赎金后提供解密密钥）。
4月10日，据“火绒威胁情报系统”监测和评估，每天感染用户电脑的勒索病毒有10多种（家族），每天感染量高达10-15万台电脑，其中以漏洞为传播途径的勒索病毒占90%以上，政府、企业和个人用户都在被攻击之列。
由上图可见，虽然勒索病毒有系统漏洞、病毒邮件、网页挂马等多种传播途径，但通过漏洞传播的勒索病毒感染数量最多，给机构和个人带来的危害最大。上述被感染用户的共同特点是电脑裸奔——既没给系统漏洞安装补丁程序，也没有安装合格的安全软件。
另外，据雷锋网（公众号：雷锋网）了解，国内大量用户使用盗版系统，导致系统补丁更新不及时或者更新困难，也是病毒疫情高居不下的重要原因。
因此，防御勒索病毒的唯一办法是提前预防——给系统打补丁，安装合格的安全软件。同时，不要轻易点击来路不明的邮件附件和网站链接。
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