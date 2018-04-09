ikbc发布新款机械键盘：完美支持MacOS

对于使用MacOS的用户来说，想买到一款合适的机械键盘确实不是一件容易的事儿，因为目前市面上专门针对MacOS优化的机械键盘少之又少。不过不要着急，ikbc近日推出的新款机械键盘或许是一个不错的选择。

ikbc发布新款机械键盘G-108

ikbc最新推出的机械键盘型号为G-108，虽然它与前代产品一样支持双系统，不过这回它更加专注于对MacOS的优化。据悉，G-108机械键盘不仅支持原生Mac的快捷操作，而且还加入了编程功能，仅需5步即可对大部分按键进行编程。通过编程，键盘可以帮你记住很多长字符串或是密码等等，对于Mac用户来说非常实用。

G-108的线缆可以通过三个方向延伸

外观方面，G-108依旧采用了ikbc经典的PBT键帽，键盘背部配备了两段式脚架，线缆可以通过三个方向延伸，从而提升用户的使用体验。

G-108内置静音红轴

结构方面，G-108机械键盘内置静音红轴，这也是ikbc第二款搭载静音红轴的产品。借助静音红轴内部的缓冲垫设计，按键在触底和回弹过程中对手指的冲击力大幅降低。因此，G-108在保留了机械键盘手感的同时，还能够对指关节起到保护作用。