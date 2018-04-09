谷歌回应Chrome浏览器扫描PC下载文件：这是Bug

谷歌过去曾因为隐私问题备受指责，比如Scroogled运动，看起来谷歌再次陷入困境，但这一次Bug缺陷可能是罪魁祸首。

几天前，SecurityScorecard的产品经理Kelly Shortridge在Google Chrome浏览器中发现了一个异常情况：Chrome浏览器正在访问她PC上的下载文件夹。

虽然这不应该是Web浏览器所做的，但谷歌去年在Chrome中添加了一些反劫持机制，以帮助用户重置劫持设置。 谷歌很快解释了为什么这些文件会被Chrome浏览器访问。事实证明，谷歌在启动浏览器时运行了对下载文件的完整性检查，并且一个Bug导致问题发生。

谷歌给出了临时解决方案，在Chrome浏览器中转到chrome：//downloads，然后点击右上角的菜单，选择全部清除。这将清除Chrome的下载文件列表，以便它在启动时检查不会有任何文件存在 。 如果你有大量的下载文件，那么这将会稍微改善启动时间。

Google表示正在进行修复，但会在即将到来的更新中发布。 目前，你可以手动清除下载文件夹以防止发生这种情况。