新浪数码> 笔记本> 知识 > 正文

谷歌回应Chrome浏览器扫描PC下载文件：这是Bug

谷歌回应Chrome浏览器扫描PC下载文件：这是Bug
2018年04月09日 07:30 IT之家
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　谷歌过去曾因为隐私问题备受指责，比如Scroogled运动，看起来谷歌再次陷入困境，但这一次Bug缺陷可能是罪魁祸首。

　　几天前，SecurityScorecard的产品经理Kelly Shortridge在Google Chrome浏览器中发现了一个异常情况：Chrome浏览器正在访问她PC上的下载文件夹。

　　虽然这不应该是Web浏览器所做的，但谷歌去年在Chrome中添加了一些反劫持机制，以帮助用户重置劫持设置。 谷歌很快解释了为什么这些文件会被Chrome浏览器访问。事实证明，谷歌在启动浏览器时运行了对下载文件的完整性检查，并且一个Bug导致问题发生。

　　谷歌给出了临时解决方案，在Chrome浏览器中转到chrome：//downloads，然后点击右上角的菜单，选择全部清除。这将清除Chrome的下载文件列表，以便它在启动时检查不会有任何文件存在 。 如果你有大量的下载文件，那么这将会稍微改善启动时间。

　　Google表示正在进行修复，但会在即将到来的更新中发布。 目前，你可以手动清除下载文件夹以防止发生这种情况。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有