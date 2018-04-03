英特尔发布八代酷睿移动处理器：i9杀入笔记本平台

英特尔发布八代酷睿移动处理器

新浪数码讯 4月3日下午消息，英特尔公司今日在北京举办第八代酷睿移动处理器全球发布会，正式发布了全新的第八代酷睿移动处理器，同时宣告着Core i9处理器正式降临移动笔记本市场。

本次推出的第八代酷睿i9、i7和i5处理器基于Coffee Lake平台和14纳米++制程技术，相比搭载相同独立显卡的上一代处理器，每秒可提升多达41%的游戏帧数，视频编辑加速多达 59%。主要面向笔记本电脑产品设计。

英特尔率先公布了Intel Core i9-8950HK处理器，这也是i9首次登陆移动笔记本市场。Intel Core i9-8950HK处理器采用6核心12线程的规格，基准频率2.9GHz，最高睿频可以达到4.8GHz，L3缓存达到了12MB，另外Intel Core i9-8950HK处理器的TDP超过了45W。

英特尔曾经专门为高性能个人用户公布了i9处理器，不过一直以来酷睿i9处理器只在桌面级平台出现。英特尔本次发布会上率先公布的就是Intel Core i9-8950HK处理器，这也是i9首次登陆移动笔记本市场。Intel Core i9-8950HK处理器采用6核心12线程的规格，基准频率2.9GHz，最高睿频可以达到4.8GHz，L3缓存达到了12MB，另外Intel Core i9-8950HK处理器的TDP超过了45W。

除了Intel Core i9-8950HK处理器之外，英特尔还公布了其他的移动处理器，包括Core i7-8850H、Core i7-8750H、Core i5-8400H和Core i5-8300H，其中8850H和8750H为6核心12线程规格，Core i5-8400H和Core i5-8300H为4核心8线程规格。

除了移动处理器之外，英特尔还更新了八代酷睿处理器，Intel Core i5-8500、i5-8600等处理器随之发布，同时Intel还发布了最新的300系平台，包括H370、B360以及H310等。

第八代智能英特尔酷睿移动式处理器家族还增加了新型英特尔300 系列芯片组，可借助集成式千兆位WiFi 实现快速连接，英特尔官方称，速度比标准2x2 802.11AC 80 MHz （867 Mbps） 加快多达2 倍。

英特尔傲腾内存是一种智能的自适应系统加速器，同时支持台式机和移动平台，可在不影响存储容量的情况下，提高基于SATA存储技术的性能和响应速度。现在，英特尔傲腾内存已在第八代智能英特尔酷睿移动和台式机平台上推出。

发布会现场还展示了大量的OEM新品笔记本，这些新品也将陆续上市。（于泽）