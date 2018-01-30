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联想高管谈新零售：专注AI体验场景 不做小米之家

联想高管谈新零售：专注AI体验场景 不做小米之家
2018年01月30日 15:18 新浪数码
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专访现场专访现场

　　在联想智能生态的建设中，新零售在其中扮演了重要的角色。在PC市场趋于饱和、多元化需求强烈的背景下，联想发力新零售势在必行。目前联想已经完成了对联想新零售的总体设计，系统开发正在进行中，联想也会让所有人看到变革。在CES2018上，刘军接受媒体采访时这样说道。

联想全球首家新零售店开业联想全球首家新零售店开业

　　这种变革的确迅速的到来，在2018CES上公布成立旗下首家新零售公司天禧传奇科技有限公司之后，联想全球首家新零售店在1月28日开业。

　　从此，新零售不再是阿里京东等电商和传统零售企业的专属。这一次成为新零售新玩家的是老牌IT企业联想。

　　会后，联想集团副总裁 中国区消费业务总经理 张华，联想集团副总裁 中国区赋能中心总经理兼中国区首席设计官 姚映佳，联想集团旗下新零售公司--天禧传奇科技有限公司CEO 周铭接受了媒体的采访。

　　新千店计划

　　联想智生活直营店位于北京高端购物广场金源燕莎，根据官方资料，这家店的面积在130平方米左右。据联想集团旗下新零售公司天禧传奇科技有限公司CEO周铭透露，2018年，联想计划开设150家左右的新零售店，未来规模会扩大到1000家。

　　“这是基于联想自2012年开始培养的‘4S’（Sales、Service、Show、Social）体系。联想的零售体系发展分为两个阶段，第一个阶段是自1998年开始的联想1+1专卖店体系，是产品导向；第二阶段是自2012年开始的4S店体系，已经有130多家4S店，遍布全国，这个体系已经存在了五年左右。联想将会基于这些原型进行改造。”周铭说。

　　据周铭介绍，联想新零售店采用直营+加盟的方式，在1000家加盟店面中，有50家左右是直营店面，剩下900多家是跟优秀合作伙伴合作的店面，这50家自营店里有5家顶级概念店。

　　搭建AI体验场景

　　联想智生活直营店目前展陈了400多个商品品类，设置了私人定制专区、Smarthome区、互动课堂区和智选生活区等。

　　联想智生活直营店的新品包括联想自有品牌产品、联想孵化品牌产品和联想智选产品，覆盖智能家居、智能穿戴出行、全场景娱乐等领域。

　　除了联想自家的产品，目前联想的新零售门店里面有不少合作伙伴的产品。

　　“智生活首店的开业，意味着联想将把重点放在AI产品、智能互联产品上，我们希望借助我们全球基于全国的店面体系和开放的线上平台，使我们几亿的客户能够享受到这种产品，享受到这种服务。”周铭直言，联想不太想做插线板、充电宝的场景，而是想做人工智能方面高端的用户体验场景。

　　“有些企业是从线上往线下做，确实擅长线上的拓客、系统管理。有些企业是从线下往线上做，它的DNA是基于线下的管理经验和对场景的把握。这些区别，体现了每家企业在实现终极目标时，方式上的不同。”周铭解释道。

　　“联想消费业务的零售渠道体系发展了20年，我们对线下实体店的管理有着丰富的经验、能力的储备和积累，我们知道怎么管理一个实体店。这就是我们的长处。”联想副总裁、中国区消费业务总经理张华这样解释联想新零售的特色。

　　不做另一个小米之家

　　新零售已经成为近两年的热门词汇，不光是联想，像京东、小米等企业也开始在这个领域积极布局。

　　与京东和小米相比，周铭认为，各家的新零售还是有区别的。联想的新零售店面不是另一个小米之家。

　　在张华看来，联想有万家以上的线下实体店。电商向新零售的进军方向是从线上到线下，联想可以反过来，从线下到线上。“新零售很重要的是零售阵地的管理，这是很核心的能力需求。”

　　“我们会联合上下游厂家，在5家概念店里，把合作的产品展出来。这些展示是长期的，就像T台一样，最先进的技术一定要摆出去，让用户去看，收集数据反馈回来，修正我们的产品，修正我们的方向。线上会有全新的模式，直播、视频、用户点评，跟线下的实体店进行互动。”（于泽）

联想新零售专访
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