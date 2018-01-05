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不光有新代言人 全新XPS 13变得更强大更时尚

不光有新代言人 全新XPS 13变得更强大更时尚
2018年01月05日 12:35 中关村在线
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　　赶在CES2018之前，戴尔发布了旗下最新款XPS 13。而且就在今天，全新XPS 13已经上架戴尔官网和零售店，9999元起售。

　　全新XPS 13

　　全新XPS 13最明显的改变莫过于外观。此次戴尔为全新XPS 13引入了玫瑰金和白色，其中白色出现在B、C面。戴尔设计团队为了实现“用三年还像刚买时一样”，采用了全新的层叠硅纤维材质，将白色融入到9层复合材料中，保证长时间使用不会褪色。

白色版XPS 13白色版XPS 13
采用了全新材质采用了全新材质

　　除此之外，全新XPS 13依旧延续了三侧微边框设计，实现了“将13英寸笔记本电脑放在11英寸的框架中”，而且相比上一代产品，重量和厚度方面均缩减了30%，其中重量为1.21kg，最薄处为7.8mm。

三侧微边框设计三侧微边框设计

　　性能方面，全新XPS 13采用了英特尔第八代酷睿，包括i5-8250U和i7-8550U两款；内存方面为8GB起步，有8GB和16GB两种；硬盘拥有256GB和512GB两种；预装Windows 10操作系统。以上均为目前在售机型配置。

采用第八代酷睿采用第八代酷睿

　　续航方面，戴尔官方宣称能够实现连续观看20个小时全高清视频或11个小时的4K超高清视频，如果是连续使用Word或者Excel的话，持续使用时间可达惊人的19小时46分钟。

　　散热部分，全新XPS 13采用了GORE?隔热材料，这是目前世界上首个采用此材料的笔记本电脑，这种材料一般是用于高科技科学和极端工程环境下进行散热。具体内部风扇数量并没有提及。

采用了GORE?隔热材料采用了GORE?隔热材料

　　其他方面，目前在售机型中有1080P和4K两种屏幕规格，色域能够达到100% sRGB；同时全新XPS 13还拥有红外摄像头和指纹识别装置，拥有语音、触摸和面部识别三重生物识别门槛。

　　当然，全新XPS 13的代言人是目前大热的TFBOYS王俊凯，相信小鲜肉的代言会为戴尔产品带来更多新鲜感觉。

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