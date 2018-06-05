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雷军自信发文：小米8相机迈入顶级水平

雷军自信发文：小米8相机迈入顶级水平
2018年06月05日 08:12 手机中国
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　　5月31号，小米年度新品发布会迎来一大波新品，其中最受瞩目的还要数小米8。在发布会上，小米科技CEO雷军介绍，经过小米工程师两个月的优化和调教，小米8的拍照效果有了很大提升，最终DxO拍照部分的分数达到105。日前，雷军再次在微博自信发文，并表示小米8的相机已经迈入顶级行列。

小米后置变焦双摄小米后置变焦双摄
雷军微博截图雷军微博截图

　　雷军表示：手机相机做好，是个技术活，更是一个苦力活。比如，我们的相机测试实验室，图像视频质量测试项目多达35类，各种主管客观测试场景90多个，每款手机相机测试拍摄的测试照片多达51000多张！小米8相机迈入顶级水平，要感谢这些辛苦工作的研发工程师和测试工程师！

小米8官方样张（图片来自微博）小米8官方样张（图片来自微博）
小米8官方样张（图片来自微博）小米8官方样张（图片来自微博）
小米8官方样张（图片来自微博）小米8官方样张（图片来自微博）

　　小米8后置1200万像素变焦双摄，支持四轴光学防抖、人像模式以及AI场景相机。其中，1200万像素广角摄像头采用索尼IMX363传感器，拥有1.4μm大像素，支持DulPD双核对焦；1200万像素长焦摄像头采用三星S5K3M3传感器，拥有1.0μm像素。小米8前置相达到2000万像素，拥有F2.0光圈以及1.8μm四合一超大像素。

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