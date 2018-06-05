4月国内线上手机销量出炉 第一第二风格迥异

近日，知名市场调研机构Counterpoint Research公布了2018年4月我国线上手机市场销量排行榜。数据显示，苹果的iPhone 8 Plus位列榜单之首，其次是小米的百元机红米5A，位列“探花”的是苹果的iPhone X。

苹果iPhone 8 Plus（全网通）

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Counterpoint Research公布四月国内线上手机市场销量榜单（图片引自Counterpoint Research）

分列销量榜第四至第十位的手机分别为：iPhone 8、红米Note 5、荣耀畅玩7C、红米5 Plus、荣耀9青春版、荣耀畅玩7X、OPPO R15。可以看到，苹果、荣耀、小米三家分别有三款机型入围榜单，可谓四月最受线上市场消费者喜爱的手机品牌。

与此同时，Counterpoint Research还公布了四月线上手机市场份额分布情况，据悉，占据四月线上市场份额前五的品牌分别为小米、荣耀、苹果、华为以及魅族，这五个品牌占据了线上70%的市场份额。