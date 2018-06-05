华硕ROG Phone发布 电竞玩家的新神器

如今游戏手机越来越火爆，雷蛇、黑鲨、努比亚等手机厂商先后推出了游戏手机，让游戏玩家获得了更畅爽的游戏体验。6月4日晚，华硕ROG Phone终于和我们见面，这款手机拥有不俗的外观设计，让人一眼就能认出这是专为游戏爱好者打造的手机。

华硕ROG Phone

华硕ROG Phone在外观方面非常具有视觉冲击力，整机采用双面玻璃的材质，质感十足，颇有“玩家国度”的特色。ROG游戏手机的机身背部镶嵌有标志性的“败家之眼”logo，而且这一log还可自由变换颜色，绚丽夺目。屏幕方面，华硕ROG Phone采用了一块6英寸的AMOLED屏幕，分辨率为经典的2160×1080。这块屏幕支持HDR，响应率为1ms，是目前智能手机上刷新率最快的AMOLED显示屏。

华硕ROG Phone

性能是华硕ROG Phone最突出的地方。这部手机采用“超频版”的骁龙845移动平台，主频高达2.96GHz。为了使整机在游戏过程中不发烫，华硕这一次还特别的为这款游戏手机新增了ROG笔记本中曾使用的“GAMECOOL 3D冷却系统”，通过特殊工艺处理的散热板与铜板辅助散热，提升散热效率。

当然，华硕ROG Phone最大的优势还是拥有多种不同的配件。得益于手机侧面的Typc-C接口，华硕ROG Phone可以连接ROG自家的手柄、双屏扩展坞、显示器扩展坞等配件。

遗憾的是，华硕并未在发布会上公布这款手机的最终售价。不过考虑到玩家国度系列产品一贯的高售价，想必这款手机不会太便宜。