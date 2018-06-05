OPPO Find X真机疑曝光 屏下指纹来了？

虽说OPPO和vivo两大品牌经常被消费者吐槽“高价低配”，但是这两家厂商的“大招”往往很有看点。近日两大品牌均表示将推出全新的高端机，也有网友第一时间曝光了它们的真机图片。今天上午，有网友晒出疑似OPPO Find X的真机上手图，一起来看看它的外观是不是你的菜。

疑似OPPO Find X真机（图片来自微博）

目前OPPO官方并没有公布具体的产品发布日期，所以这张上手图也不一定是最终的真机。但是从图片来看，这款OPPO Find X的看点还是很多的。其背部拥有星空状的纹理以及经典的天际线呼吸灯，辅以竖排的后置双摄，颜值还是很高的。

疑似OPPO Find X渲染图（图片来自微博）

仔细看这张上手图，我们不难发现这部手机取消了后置指纹的设计，结合此前OPPO官方曾宣称解决了3D结构光解锁的技术难点，那么OPPO Find X很有可能搭载3D结构光解锁。另有消息称，OPPO Find X还会搭载目前备受好评的屏下指纹功能，不过这一消息还没有被证实。

考虑到OPPO每一次都会在产品发布之前逐渐曝光新机的信息，所以我们不妨期待一下OPPO官方的消息，毕竟此前官方已经开始宣传这款新旗舰，相信距离最终发布的日子应该不远了。