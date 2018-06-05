探索真正意义上的全面屏！vivo NEX于6月12日发布

本文来自太平洋电脑网

2018年手机围绕“全面屏”不断深入发展。从目前来看，“全面屏”形态有三种：“刘海”式全面屏，以iPhone X等目前主流“全面屏”手机为例；“美人尖”全面屏，拥有更高的屏占比，以坚果R1为例；“18：9”全面屏，没有“额头”，下巴依然存在，以某米MIX系列为例。似乎真正意义上的全面屏至今离我们还是很远。

近日，vivo官方发布新品NEX预告，预示vivo 全新一代新品vivo NEX将于6月12日发布。并打出“全面突破”标语，带领用户提前感知“下个时代”的惊喜。

从官方宣传海报可以看出，vivo NEX将重新定义全面屏时代，通俗讲就是vivo NEX将采用“真全面屏”设计。将vivo现有领先技术全部融入NEX新品当中，例如升降式摄像头以及屏幕指纹识别，给用户带来极致般科技体验。

今日，我们也收到vivo官方发来的vivo NEX新品发布会邀请函，从邀请函中我们可以看出，邀请函整体蕴含着较强的科技技术感，邀请函为透明光影盘。NEX由摩洛哥L3-6球粒陨石构成。

vivo用陨石粒作为邀请函，透露出NEX十足的科技感和玄幻感，同时也印证NEX对于vivo的重要性。也预示着开启全面探索，迈步“更远的未来”。

对于vivo NEX新机的相关信息，目前还不得而知。网传vivo NEX新机将会有845和710两个版本。从海报中我们可以推测出vivo NEX将在全面屏方面有着重大突破，将会使用真正意义上的全面屏。至于vivo NEX还会给我们带来什么样的惊喜？欢迎继续关注太平洋电脑网手机频道。