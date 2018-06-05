盘点苹果WWDC18开发者大会：四大系统更新无硬件发布

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新浪数码讯 6月5日凌晨消息，与往年用一段轻松搞笑的视频开场不同的是，今年苹果公司拍了一段极具美国大片气质的开场视频，在凝重的画外音中，同样神情凝重的开发者们身着WWDC纪念服装冲进会场，去开启一个（软件构成的）新世界。

四大系统之 iOS 12

苹果公司软件工程高级副总裁Craig Federighi是贯穿整场发布会的主角（比只负责扔数据的库克更重要），他上台后先谈了下速度问题：相比iOS 11，新的iOS 12系统App启动速度快了40%，键盘（打字）速度快了50%，这是新系统的第一个特性。

1） ARKit 2.0

之后他从苹果最重要的移动操作系统“iOS”的AR（增强现实）功能讲起，此前库克和其他高管去年在很多地方都谈过AR，可见对这个新技术的重视程度。

发布会上第一个重点是AR

在Adobe的一名高管上台讲了一堆与苹果的和谐关系和对AR技术的帮助后，AR的新功能以及改进情况还是交由Craig讲述。他公布的第一个新功能是“测量“——利用iPhone的硬件精准的实现定位，把AR变成真正的测量工具，此前也有第三方App这么做过，但苹果的功能更多，包括测量一张照片的尺寸。

ARKit这个苹果公司用于开发的制造AR应用的工具平台也得到了更新：升级到了ARKit 2.0，除了测绘更准，还增加了多人互动功能，就像我们之前预测的那样，以往单人的AR世界加入了另一个参与者。你能看到其他人眼中的AR，意味着”团战“成了可能。

演示此功能的是乐高公司的人，两个人一起用AR搭积木，他们说这是“超越物理世界的体现”，除了搭积木之外，还能探索乐高世界中的故事，甚至乐高小人都是动态且可操控的来编织乐高故事，在现实中，后者显然是不可能的。

“团战”是ARKit 2.0最重要更新

2） 照片融入AI功能

这部分功能与AI有关，之前iOS自带的照片有智能化搜索功能，如今这功能得到增强；另外一个跟分享有关的功能，也是基于AI技术，例如拍了一张你朋友A的照片，在观看时候，iOS 12的照片应用会提醒你是否要把这张照片分享给图片中的小A——这里利用了人脸识别技术。

照片功能识别和后续动作连接上了

3）Siri更主动了

Siri变得更主动了，有点像Google Now，假如你每天都在某地买咖啡，之后它就学会每天早上提醒你买咖啡；又或是提醒你在奶奶生日这天打电话给她。

Siri存在感更强了

4）新闻和阅读

这两个功能暂时跟中国用户无关，苹果在这部分重点介绍的是应用的智能化特性。比如你可以在iPad屏幕的左边看股票，同时右边看财经新闻；还有智能化的新闻推荐，但与我国某些号称算法推荐新闻App不同的是，苹果又同时强调，这些新闻中也有人工筛选的部分——这点是苹果公司的执念。

另外，iBooks改名Books，近年苹果的产品命名原则慢慢在变化，越来越多的“i”被去掉，比如Apple Pencil、Apple Watch等。

5）通知功能

通知和勿扰模式得到优化改善。

以通知距离，在iOS这个比较封闭的系统上，如今的消息通知也已泛滥成灾，苹果不得不效仿了部分安卓系统的管理方式，让一部分通知能更直接地关闭，或是借助Siri让部分通知管理自动化。

通知功能做了更多限制

这种严格的管理方式也延伸到了其他方面，我们称之为”防沉迷“模式。比如系统中加入了记录你每天拿起手机次数的功能，还有记录你在某些应用上花费时长的功能，在达到某一时长限制之后，系统会提醒用户”别用了“。前一段时间，还有很多大学生在抗议苹果在人们对手机成瘾问题上不作为，这正是苹果针对抗议给出的答案。

6）“防沉迷系统”

家长可以根据设备使用报告制定一些限制规则，从而约束自己的孩子沉迷于iPhone。其中一项限制规则是使用时间的限制，设置睡觉时间或者某个应用的使用时间，从而可以让孩子在规定的时间睡觉，或是在某段时间内只能使用教育类应用等。

系统能记录App使用时间并提醒用户

7）自定义表情

iOS 12升级了Animoji表情。“吐舌监测”可以让现存于Animoji中的表情都可以实现伸舌头的动画，新增了小幽灵、考拉、老虎、蛇和恐龙等动画表情；

Memoji是一个新的动画表情，可以把用户的头像改变成Memoji表情中的样子，利用前置景深镜头模组实现实时动画。

这点跟三星S9类似

8）多人FaceTime

传说中的群聊功能上线。从iPhone 4发布上线FaceTime至今，“群聊”功能终于实现了，最多支持32人同时聊天。界面有点像一副照片墙，当群聊中，如果在某个人说话的时候，他的照片会自动变大居中。这就是所谓的苹果式优化。

FaceTime多人通话

新版FaceTime不但可以多人通话，还可以可以用开通形象代替

同时，上面提及的Memoji表情也用到了FaceTime群聊上，在这个界面里，你能用自己的卡通形象替代自己。

四大系统之watchOS 5

今天主题演推出的第二大系统。苹果将watchOS的两大更新总结为：健康，信息。

前者是Apple Watch 2代以来主抓的功能，新系统强化了社交+运动功能，以往朋友之间的相互挑战变得更多样。比如向好友发起一个7日挑战。另外运动模式增加了瑜伽，登山，户外远足。运动数据计算也变得更灵活了，如步速低于某个目标时会进行提醒，而不是之前运动结束后才能看到数据。苹果做出的这些努力，其目的依然跟之前一样：让人们更多地动起来。

运动功能更多

通信功能是Apple Watch 3代以后加入独立通信功能后的进一步演化，比如对讲机功能，它可以让两个手表通过WiFi或蜂窝网络实现对讲，它让4G版Apple Watch多了个存在理由。

两个手表互相对讲

手表的智能化也有了少许改进，体现在”Siri表盘“的功能更加丰富：支持第三方App、Siri给出的主动提示更多。通知的功能实现更复杂，比如你打了个车，手表上弹出滴滴的账单，直接用Apple Pay付款。

手表上弹出个通知之后，能做的操作也更多了

苹果强调，这些显示都是围绕着手表屏幕适配的。

更多细节：PodCast播客从iOS移植到了手表系统上；watchOS和iOS加入学生卡（类似交通卡）功能，Apple Watch将会推出一款新的彩虹表带，大概是本场唯一能算得上硬件的产品。

四大系统之tvOS

去年9月苹果推出了4K版本的Apple TV机顶盒，库克称其让Apple TV销量猛增了50%。

杜比Atmos声效加入后，可以实现3D立体声

今天没有Apple TV新硬件发布，但是苹果更新了软件+内容部分，例如杜比Atmos音效支持，它给Apple TV带来了3D全侵入式音效体验；内容方面，对用户来说有个实惠之处：之前购买的影片可以免费升级到HDR版本。

引入杜比Atmos音效后，iTunes将会在”今年秋季“带来更多的适配影片，增强Apple TV硬件吸引力。

Apple TV改善更多的是内容吸引力

苹果同时公布了内容扩展的最新进度，例如在法国跟视频站和电视台合作，让用户通过Apple TV看到更多有价值内容。

苹果一直没有做电视机产品（虽然之前传说了很久），现在看来他们想用成本更低效果更直接的办法：一个盒子接管用户客厅的大屏幕，控制内容生态。并且这个盒子还能用iPhone控制，跟其他产品或服务（比如Apple Music）产生交集。

四大系统之macOS

macOS的新版本叫“Mojave”，莫哈韦沙漠，在美国加利福尼亚州西南。

新系统加入了“黑夜模式”，这也是之前传闻的印证，目前的macOS中的也有深色模式，但并不够彻底，只是将Dock底栏和菜单栏变成深色。而黑夜模式将整个系统转换为黑色。黑色的UI几乎会影响所有的应用程序，比如新闻应用程序的图标，或是Xcode 10。

黑色UI终于到来

随着黑夜主题的出现，苹果也加入新的Mac墙纸，果然是沙漠的照片。

除了外观改变，Mojave改变了Finder文件管理器的预览方式；截屏是macOS的一步小改进，它实际是增加了街屏幕后的操作，例如截屏后扩大显示；截屏不只是静态图，也支持视频，可以保存一段视频画面。

截图工具改善

Mac跟iPhone之间互通增强了，以往只是浏览网页这种简单行为在两种设备间接力，现在手机上拍一张照片，直接显示在电脑上。

两个设备间“拍照互补”

其他还有细碎功能，例如语音备忘录从iOS移植到Mac；智能家居控制软件Home从iOS移植到Mac。

Craig强调了下macOS的安全性，例如对摄像头，麦克风等，邮件数据库等部分的保护，他说这是系统级别保护，相对过去更安全。在网页信息追踪功能上，这项目是让用户可选，今年变成了默认关闭，用户需要主动开启才可以给第三方看到。macOS加强了指纹识别硬件安全级别——这些保护在iOS 12和macOS Mojave上同步实现。

系统隐私权限加入了更多可保护内容，例如邮件元数据

苹果终于想起了mac版App Store软件商店，界面大改版，左侧变成分类展示，右侧浏览加入了用户评论（社交元素），以及视频预览和编辑推荐，更明显的评级等，这些经验其实都来自iOS系统。

等待多年，macOS终于改版

对比iOS，mac App Store是苹果电脑系统的一大短板，时隔多年后，苹果似乎终于想起了这个被遗忘的地方。

去年，eGPU外界显卡开始支持Mac电脑，今年宣布了下实时渲染成果，但注意，要实现这些，你的电脑显然不能太旧，至少需要Thunderbolt3，其实也是变相推动硬件销量。

图形引擎升级

苹果图像引擎Matal加入了AI元素，发布会举例是识图能力，在iMac Pro这种怪兽级别的机器上当然表现会更好；Craig说开发者不需要自己做AI方面的专家，因为这个引擎自己就有人工智能。

明确说两个系统不会融合

他单独强调了下macOS跟iOS不会一体化，两者的基础框架一样，但毕竟是不一样的平台上。苹果目前只是谨慎的尝试了从iOS到macOS的融合，macOS中包括了一部分iOS应用的UIKit，有一部分也确实尝试了移植，比如控制智能家居的Home应用从iOS到了macOS平台，但开放给开发者，要看明年了——他这话其实是留了个伏笔，两种设备未必融合，但两种App软件正在走向一处，苹果自己已经开始尝试。

两个架构能融合吗，实际是开始尝试了

总结：最“软”主题演讲构建苹果生态骨架

一般用户还在持续纠结今年没有硬件发布，以及这场发布会的晦涩与无聊，这与去年WWDC更新四大系统后又拿出iMac Pro这种怪兽硬件的情景形成鲜明对比。

实际上，这并不是WWDC第一次没有硬件发布。苹果发布会本无规律，WWDC更是如此，它既能出现iPhone 4或Retina屏MacBook Pro这样的神级硬件产品，也有可能只是一场纯码农的盛会，后者也正是一般用户觉得失望的地方。

今天舞台主角一直是负责软件工程的Craig，四大系统中能完全令人耳目一新的功能确实不多，更多是探讨了AI在苹果的封闭系统上的实施成果，这是导致人们看不懂的另一个原因（跟谷歌I/O很像）。

这情形的具体表现就在最后，Craig讲Metal渲染接口中加入AI能提升多少倍的效率之时，很多非专业用户恐怕已经关机睡觉，殊不知这些晦涩的技术细节，正是铺垫苹果生态下一年的关键。（晓光）