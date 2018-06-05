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盘点苹果WWDC18开发者大会：四大系统更新无硬件发布

2018年06月05日04:02  新浪数码   收藏本文     
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　　相关专题：苹果WWDC18开发者大会

　　新浪数码讯 6月5日凌晨消息，与往年用一段轻松搞笑的视频开场不同的是，今年苹果公司拍了一段极具美国大片气质的开场视频，在凝重的画外音中，同样神情凝重的开发者们身着WWDC纪念服装冲进会场，去开启一个（软件构成的）新世界。

　　四大系统之 iOS 12

　　苹果公司软件工程高级副总裁Craig Federighi是贯穿整场发布会的主角（比只负责扔数据的库克更重要），他上台后先谈了下速度问题：相比iOS 11，新的iOS 12系统App启动速度快了40%，键盘（打字）速度快了50%，这是新系统的第一个特性。

　　1） ARKit 2.0

　　之后他从苹果最重要的移动操作系统“iOS”的AR（增强现实）功能讲起，此前库克和其他高管去年在很多地方都谈过AR，可见对这个新技术的重视程度。

发布会上第一个重点是AR发布会上第一个重点是AR

　　在Adobe的一名高管上台讲了一堆与苹果的和谐关系和对AR技术的帮助后，AR的新功能以及改进情况还是交由Craig讲述。他公布的第一个新功能是“测量“——利用iPhone的硬件精准的实现定位，把AR变成真正的测量工具，此前也有第三方App这么做过，但苹果的功能更多，包括测量一张照片的尺寸。

　　ARKit这个苹果公司用于开发的制造AR应用的工具平台也得到了更新：升级到了ARKit 2.0，除了测绘更准，还增加了多人互动功能，就像我们之前预测的那样，以往单人的AR世界加入了另一个参与者。你能看到其他人眼中的AR，意味着”团战“成了可能。

　　演示此功能的是乐高公司的人，两个人一起用AR搭积木，他们说这是“超越物理世界的体现”，除了搭积木之外，还能探索乐高世界中的故事，甚至乐高小人都是动态且可操控的来编织乐高故事，在现实中，后者显然是不可能的。

“团战”是ARKit 2.0最重要更新“团战”是ARKit 2.0最重要更新

　　2） 照片融入AI功能

　　这部分功能与AI有关，之前iOS自带的照片有智能化搜索功能，如今这功能得到增强；另外一个跟分享有关的功能，也是基于AI技术，例如拍了一张你朋友A的照片，在观看时候，iOS 12的照片应用会提醒你是否要把这张照片分享给图片中的小A——这里利用了人脸识别技术。

照片功能识别和后续动作连接上了照片功能识别和后续动作连接上了

　　3）Siri更主动了

　　Siri变得更主动了，有点像Google Now，假如你每天都在某地买咖啡，之后它就学会每天早上提醒你买咖啡；又或是提醒你在奶奶生日这天打电话给她。

Siri存在感更强了Siri存在感更强了

　　4）新闻和阅读

　　这两个功能暂时跟中国用户无关，苹果在这部分重点介绍的是应用的智能化特性。比如你可以在iPad屏幕的左边看股票，同时右边看财经新闻；还有智能化的新闻推荐，但与我国某些号称算法推荐新闻App不同的是，苹果又同时强调，这些新闻中也有人工筛选的部分——这点是苹果公司的执念。

　　另外，iBooks改名Books，近年苹果的产品命名原则慢慢在变化，越来越多的“i”被去掉，比如Apple Pencil、Apple Watch等。

　　5）通知功能

　　通知和勿扰模式得到优化改善。

　　以通知距离，在iOS这个比较封闭的系统上，如今的消息通知也已泛滥成灾，苹果不得不效仿了部分安卓系统的管理方式，让一部分通知能更直接地关闭，或是借助Siri让部分通知管理自动化。

通知功能做了更多限制通知功能做了更多限制

　　这种严格的管理方式也延伸到了其他方面，我们称之为”防沉迷“模式。比如系统中加入了记录你每天拿起手机次数的功能，还有记录你在某些应用上花费时长的功能，在达到某一时长限制之后，系统会提醒用户”别用了“。前一段时间，还有很多大学生在抗议苹果在人们对手机成瘾问题上不作为，这正是苹果针对抗议给出的答案。

　　6）“防沉迷系统”

　　家长可以根据设备使用报告制定一些限制规则，从而约束自己的孩子沉迷于iPhone。其中一项限制规则是使用时间的限制，设置睡觉时间或者某个应用的使用时间，从而可以让孩子在规定的时间睡觉，或是在某段时间内只能使用教育类应用等。

系统能记录App使用时间并提醒用户系统能记录App使用时间并提醒用户

　　7）自定义表情

　　iOS 12升级了Animoji表情。“吐舌监测”可以让现存于Animoji中的表情都可以实现伸舌头的动画，新增了小幽灵、考拉、老虎、蛇和恐龙等动画表情；

　　Memoji是一个新的动画表情，可以把用户的头像改变成Memoji表情中的样子，利用前置景深镜头模组实现实时动画。

这点跟三星S9类似这点跟三星S9类似

　　8）多人FaceTime

　　传说中的群聊功能上线。从iPhone 4发布上线FaceTime至今，“群聊”功能终于实现了，最多支持32人同时聊天。界面有点像一副照片墙，当群聊中，如果在某个人说话的时候，他的照片会自动变大居中。这就是所谓的苹果式优化。

FaceTime多人通话FaceTime多人通话
新版FaceTime不但可以多人通话，还可以可以用开通形象代替新版FaceTime不但可以多人通话，还可以可以用开通形象代替

　　同时，上面提及的Memoji表情也用到了FaceTime群聊上，在这个界面里，你能用自己的卡通形象替代自己。

　　四大系统之watchOS 5

　　今天主题演推出的第二大系统。苹果将watchOS的两大更新总结为：健康，信息。

　　前者是Apple Watch 2代以来主抓的功能，新系统强化了社交+运动功能，以往朋友之间的相互挑战变得更多样。比如向好友发起一个7日挑战。另外运动模式增加了瑜伽，登山，户外远足。运动数据计算也变得更灵活了，如步速低于某个目标时会进行提醒，而不是之前运动结束后才能看到数据。苹果做出的这些努力，其目的依然跟之前一样：让人们更多地动起来。

运动功能更多运动功能更多

　　通信功能是Apple Watch 3代以后加入独立通信功能后的进一步演化，比如对讲机功能，它可以让两个手表通过WiFi或蜂窝网络实现对讲，它让4G版Apple  Watch多了个存在理由。

两个手表互相对讲两个手表互相对讲

　　手表的智能化也有了少许改进，体现在”Siri表盘“的功能更加丰富：支持第三方App、Siri给出的主动提示更多。通知的功能实现更复杂，比如你打了个车，手表上弹出滴滴的账单，直接用Apple Pay付款。

手表上弹出个通知之后，能做的操作也更多了手表上弹出个通知之后，能做的操作也更多了

　　苹果强调，这些显示都是围绕着手表屏幕适配的。

　　更多细节：PodCast播客从iOS移植到了手表系统上；watchOS和iOS加入学生卡（类似交通卡）功能，Apple Watch将会推出一款新的彩虹表带，大概是本场唯一能算得上硬件的产品。

　　四大系统之tvOS

　　去年9月苹果推出了4K版本的Apple TV机顶盒，库克称其让Apple TV销量猛增了50%。

杜比Atmos声效加入后，可以实现3D立体声杜比Atmos声效加入后，可以实现3D立体声

　　今天没有Apple TV新硬件发布，但是苹果更新了软件+内容部分，例如杜比Atmos音效支持，它给Apple TV带来了3D全侵入式音效体验；内容方面，对用户来说有个实惠之处：之前购买的影片可以免费升级到HDR版本。

　　引入杜比Atmos音效后，iTunes将会在”今年秋季“带来更多的适配影片，增强Apple TV硬件吸引力。

Apple TV改善更多的是内容吸引力Apple TV改善更多的是内容吸引力

　　苹果同时公布了内容扩展的最新进度，例如在法国跟视频站和电视台合作，让用户通过Apple TV看到更多有价值内容。

　　苹果一直没有做电视机产品（虽然之前传说了很久），现在看来他们想用成本更低效果更直接的办法：一个盒子接管用户客厅的大屏幕，控制内容生态。并且这个盒子还能用iPhone控制，跟其他产品或服务（比如Apple Music）产生交集。

　　四大系统之macOS

　　macOS的新版本叫“Mojave”，莫哈韦沙漠，在美国加利福尼亚州西南。

　　新系统加入了“黑夜模式”，这也是之前传闻的印证，目前的macOS中的也有深色模式，但并不够彻底，只是将Dock底栏和菜单栏变成深色。而黑夜模式将整个系统转换为黑色。黑色的UI几乎会影响所有的应用程序，比如新闻应用程序的图标，或是Xcode 10。

黑色UI终于到来黑色UI终于到来

　　随着黑夜主题的出现，苹果也加入新的Mac墙纸，果然是沙漠的照片。

　　除了外观改变，Mojave改变了Finder文件管理器的预览方式；截屏是macOS的一步小改进，它实际是增加了街屏幕后的操作，例如截屏后扩大显示；截屏不只是静态图，也支持视频，可以保存一段视频画面。

截图工具改善截图工具改善

　　Mac跟iPhone之间互通增强了，以往只是浏览网页这种简单行为在两种设备间接力，现在手机上拍一张照片，直接显示在电脑上。

两个设备间“拍照互补”两个设备间“拍照互补”

　　其他还有细碎功能，例如语音备忘录从iOS移植到Mac；智能家居控制软件Home从iOS移植到Mac。

　　Craig强调了下macOS的安全性，例如对摄像头，麦克风等，邮件数据库等部分的保护，他说这是系统级别保护，相对过去更安全。在网页信息追踪功能上，这项目是让用户可选，今年变成了默认关闭，用户需要主动开启才可以给第三方看到。macOS加强了指纹识别硬件安全级别——这些保护在iOS 12和macOS Mojave上同步实现。

系统隐私权限加入了更多可保护内容，例如邮件元数据系统隐私权限加入了更多可保护内容，例如邮件元数据

　　苹果终于想起了mac版App Store软件商店，界面大改版，左侧变成分类展示，右侧浏览加入了用户评论（社交元素），以及视频预览和编辑推荐，更明显的评级等，这些经验其实都来自iOS系统。

等待多年，macOS终于改版等待多年，macOS终于改版

　　对比iOS，mac App Store是苹果电脑系统的一大短板，时隔多年后，苹果似乎终于想起了这个被遗忘的地方。

　　去年，eGPU外界显卡开始支持Mac电脑，今年宣布了下实时渲染成果，但注意，要实现这些，你的电脑显然不能太旧，至少需要Thunderbolt3，其实也是变相推动硬件销量。

图形引擎升级图形引擎升级

　　苹果图像引擎Matal加入了AI元素，发布会举例是识图能力，在iMac Pro这种怪兽级别的机器上当然表现会更好；Craig说开发者不需要自己做AI方面的专家，因为这个引擎自己就有人工智能。

明确说两个系统不会融合明确说两个系统不会融合

　　他单独强调了下macOS跟iOS不会一体化，两者的基础框架一样，但毕竟是不一样的平台上。苹果目前只是谨慎的尝试了从iOS到macOS的融合，macOS中包括了一部分iOS应用的UIKit，有一部分也确实尝试了移植，比如控制智能家居的Home应用从iOS到了macOS平台，但开放给开发者，要看明年了——他这话其实是留了个伏笔，两种设备未必融合，但两种App软件正在走向一处，苹果自己已经开始尝试。

两个架构能融合吗，实际是开始尝试了两个架构能融合吗，实际是开始尝试了

　　总结：最“软”主题演讲构建苹果生态骨架

　　一般用户还在持续纠结今年没有硬件发布，以及这场发布会的晦涩与无聊，这与去年WWDC更新四大系统后又拿出iMac Pro这种怪兽硬件的情景形成鲜明对比。

　　实际上，这并不是WWDC第一次没有硬件发布。苹果发布会本无规律，WWDC更是如此，它既能出现iPhone 4或Retina屏MacBook Pro这样的神级硬件产品，也有可能只是一场纯码农的盛会，后者也正是一般用户觉得失望的地方。

　　今天舞台主角一直是负责软件工程的Craig，四大系统中能完全令人耳目一新的功能确实不多，更多是探讨了AI在苹果的封闭系统上的实施成果，这是导致人们看不懂的另一个原因（跟谷歌I/O很像）。

　　这情形的具体表现就在最后，Craig讲Metal渲染接口中加入AI能提升多少倍的效率之时，很多非专业用户恐怕已经关机睡觉，殊不知这些晦涩的技术细节，正是铺垫苹果生态下一年的关键。（晓光）

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文章关键词： 苹果开发者大会功能

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