macOS新增黑夜模式和Apple News等 加强隐私保护

macOS新版本Mojave

新浪科技讯 北京时间6月5日凌晨消息，2018苹果WWDC全球开发者大会今日举行。苹果在会上发布了macOS新版本Mojave。

macOS Mojave首先新增了“黑夜模式”。黑夜模式将整个系统转换为黑色，黑色的UI几乎会影响所有的应用程序；

外观上的改变还有Finder文件管理器的新的预览方式，可以一键生成文件；

此外，截屏功能也得到升级，增加了截图后的一些操作，比如标记、扩大显示等，同时截屏除了图片之外也支持视频，可以保存一段视频画面。

macOS Mojave还进一步加强了与Apple Watch和iPhone的互联互通。比如使用iPhone拍照后，照片会出现在电脑上；macOS Mojave还将一些iOS上的应用移植过来，包括Apple News、语音备忘录、智能家居控制软件Home等；macOS Mojave的应用商店也借鉴iOS的应用商店进行改版，比如新增视频预览、编辑推荐评语，应用的评级等。

虽然苹果在做一些Mac OS和iOS融合上的尝试，但苹果表示不会将二者合并。

此外，苹果还强调了安全和隐私的问题。比如对摄像头、麦克风、邮件数据库等部分的保护，成为系统级别保护，比过去更安全；在Safari的网页信息追踪功能上，变成了默认关闭，需要主动打开才会开放。macOS Mojave还加强了指纹识别硬件安全级别，这些保护也会在iOS 12上同步实现。（张俊）

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