WWDC2018：iOS会和macOS合并么？暂时的答案是不会

iOS和macOS会合并吗？

新浪手机讯 6月5日凌晨消息，WWDC当然发布会自然有针对开发者的内容讲解；譬如Metal和Creat ML。

Metal是一款基于GPU的优化工具，它针对GPU运算做了优化，让设备的GPU得到了更好的硬件发挥。最明显用处是支持eGPU外界显卡。但注意，要实现这些，你的电脑显然不能太旧，老MacBook的uSB 3.0接口是不够用的。

苹果展示了Creat ML工具，一款可以在本地进行机器学习的工具。苹果说利用MacBook就能进行这一项工作，并且相比其他传统设备更节省时间。

会上苹果回应了近期的一个大热传闻：苹果会合并iOS和Mac OS；然而最后的答案是不会。但是苹果在尝试做两者的融合，目前苹果正在Mac Mojave OS上做iOS应用的一致，只是由于工作仍处于初级阶段，这一工具的推出要等到2019年。（王迪）

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