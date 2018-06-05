Apple Watch去年销量增60% 新增社交健身和对讲功能

Apple Watch彩虹表带和彩虹表盘

新浪科技讯 北京时间6月5日凌晨消息，2018苹果WWDC全球开发者大会今日举行。苹果在会上发布了Apple Watch新一代系统：watchOS 5。

库克首先再次上台介绍称，Apple Watch用户满意度一直在业界保持第一，去年销量增长60%。他还讲了个关于Apple Watch的故事，一对夫妇在灾难中使用手表上的Siri拨打911，拯救了丈夫的生命。

此外，苹果还发布了watchOS 5。

watchOS 5的更新首先是关于健康和运动。比如与好友发起7天挑战，设定目标与朋友进行PK，7日后胜利者会得到奖章；另外运动也增加了瑜伽、登山、户外远足等多种模式。跑步时，Apple Watch可以追踪你的运动里程和速度，如果低于你设定的速度要求，它会发出提醒。

watchOS 5的另一个更新是关于信息与沟通。上线了全新的“对讲机”应用，在WiFi或者蜂窝网络下可以和朋友传输语音信息；支持Siri快捷键；还将支持WebKit，不需要网络浏览器，但是如果恰好点击了链接，则可以看到网页内容。

此外，苹果的PodCast播客也从iOS移植到了watchOS 5上；watchOS 5还加入了学生卡功能（类似交通卡）；苹果还为Apple Watch发布了一款新的彩虹表带。（张俊）

北京时间6月5日凌晨0：30，苹果WWDC2018的各种谜题正式揭晓。锁定新浪科技专题，我们将在PC，wap，新浪新闻App，微博等多个平台为您带来大会全程直播，除了全程中文同传，还有@搜狗知音 提供技术支持实时中文字幕，以及图文直播让您明明白白看懂大会全程，前方记者连线了解当地一手资讯，专业嘉宾讲解更透彻地了解大会信息，到时候我们不见不散！