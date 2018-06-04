三星联手稀奇艺术 推限量版联名款礼盒售价3999元

新浪手机讯 6月4日下午消息，三星超级品牌日将于6月5日在京东商城开启，届时除了此前开售的Galaxy S轻奢版与稀奇艺术限量版礼盒套装，三星x稀奇艺术唯一签名版珍藏版礼盒也将在京东开启在线拍卖。

限量礼盒套装售价3999元

6月1日，三星最推出的Galaxy S轻奢版与稀奇艺术限量版礼盒套装在京东开售，该礼盒原价4679元，限量抢购价3999元，套餐优惠680元。其中包含价值680元的稀奇艺术Mini版雕塑《天使比比》。

限量版礼盒套

稀奇由中国两位著名雕塑家向京和瞿广慈于2010年创立，内容涉及雕塑、配饰、设计产品等多个产品领域。瞿广慈在当代雕塑语言、后政治化表现手法的探索实践中引起了广泛的关注，其中尤以“小胖人”系列最为著名。

暖萌的《天使比比》Mini脱胎于艺术家瞿广慈为稀奇艺术创作的经典胖天使形象，是一位真正的Baby，每个人看到他的第一眼都会暖心一笑，仿佛他有种魔力，可以带你一起穿越时光的隧道，重返自己曾经那天真烂漫的孩提时光。

礼盒中的雕塑和手机

Galaxy S轻奢版继承了三星旗舰机的全视曲面屏设计，拥有谜夜黑和勃艮第红两种配色。该机背面同样采用玻璃设计。

配置方面，三星Galaxy S轻奢版搭载高通骁龙660处理器，配备4GB内存+64GB存储，电池容量为3000mAh，运行安卓8.0系统。除此以外，该机还是三星与京东首次合作推出的AI手机，内置了三星工智能平台Bixby。

礼盒实拍图一

礼盒实拍图二

三星与稀奇艺术合作，正是三星一贯坚持的“有意义的创新”与稀奇艺术希望“通过艺术给生活带来惊喜”的想法不谋而合。三星Galaxy S轻奢版与稀奇艺术联名款礼盒不仅能让艺术为生活带来惊喜，还将为消费者带来智能、便捷的体验。