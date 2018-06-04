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三角形主机有多黑科技？CES Pepcom备受关注

三角形主机有多黑科技？CES Pepcom备受关注
2018年06月04日 13:37 新浪科技综合
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　　Digital Experience是CES大展前的媒体盛宴，在这里出现的厂商都将是明天CES大展上的“名角儿”。本次Pepcom更是吸引了英特尔、联想、尼康、戴尔、佳能、卡西欧等等百余家一流企业参与其中。

Pepcom现场Pepcom现场

　　在Pepcom活动现场，三角形主机的现身还是在展厅内引发了一波不小的高潮。这匹黑马将在超过4000家高科技企业的CES展会上为大家介绍了锐角云未来分布式云生态的布局。

锐角云国际运营总监Charles 接受News 12 New York 采访锐角云国际运营总监Charles 接受News 12 New York 采访

　　现场锐角云团队向媒体坦言，三角形主机除了是一台区块链的应用硬件之外，还可以完全独立当一台PC使用，并现场进行了PC功能演示，其使用体验十分流畅便捷。

锐角云国际运营总监Charles 接受BBC 采访锐角云国际运营总监Charles 接受BBC 采访

　　根据介绍得知，三角形主机可预装Win10，Intel最新Apollo N3450 14纳米4核微处理器，8+64G运行内存和系统储存，128GGB固态节点存储，安全高速。比同性能20nm的CPU节能40%，尺寸减少60%，节省资源，低耗能；支持2.4g/5ghz双 频WIFI，每天消耗的电费也只有几毛钱。确保用户挖矿的效率更高、更快、更迅捷。让用户参与的门槛大为降低。三角形主机在支持日常办公娱乐的基础上，又可以进行锐角币的挖矿行为，可谓是娱乐办公挖矿都不误。

　　去中心的云计算市场正在崛起，在海外媒体圈得到一致好评的锐角云会不会成为后起之秀，通过技术创新创建新的生态体系，解决人与人之间的信任危机并建立互联网新生态呢？CES展会将于美国时间1月9日正式开启，我们期待三角形主机能够带来更多惊喜。

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