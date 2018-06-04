工作多久能买iPhone X？北京314.3小时 最快城市是它

生活成本愈发高昂，让人感慨工资永远赶不上消费。以苹果iPhone X为例，你工作多久才能购买一部？近日瑞银公布了最新的全球生活成本调查报告。一起来感受一下。

今年1-4月，通过对全球77个城市的调研，以及相关75000多个数据进行分析和评估，日前瑞银公布了各城市居民的购买力排名。

报告显示，瑞士苏黎世当仁不让，成为全球成活成本最高的国家，当然其居民拥有的高收入和高福利，在全球也首屈一指。在当地，购买一部iPhone X，居民只需要工作38.2小时。

作为对比，纽约居民需要54.1小时，北京居民需要314.3小时。而排名最后一位的开罗，则需要1066小时。

而如果以天数计算，苏黎世人只需要工作4.7天就能买一部iPhone X，纽约为6.7天，特拉维夫需要12.7天，巴拿马则是18.7天，北京需要39.3天，拉各斯为133.3天。

你工作多久才能买一部iPhone X？