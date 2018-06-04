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旗舰手机完虐卡片机? 看完对比明白真相

旗舰手机完虐卡片机? 看完对比明白真相
2018年06月04日 07:57 中关村在线
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　　如今的手机拍照性能究竟到什么地步了？我们普通用户到底还需不需要相机？这或许是不少如今的相机和手机消费者所面临的一个新问题。随着拍照手机性能的进步，手机和相机间的争论也越来越多。有人觉得相机过时了，也有人觉得手机还难以与相机抗衡。二者该怎么选呢？今天，我们直接从样张出发，探究一下关于手机相机之争背后的门道。

　　咱们先看三组样张，你觉得哪一张更合你的心意呢？

第一组第一组
第二组第二组
我要吐槽弹幕我要吐槽弹幕

　　第三组

　　上面图中的1组第三张、2组第二张和3组第一张分别是由小型数码相机（或者用更通俗的说法，卡片机）拍摄的，而剩下的两张则分别是由两台目前公认最顶尖的手机拍摄而出。而且，根据我对身边朋友的盲测来看，喜欢手机成像的人数明显比相机的人数要多得多。

　　如果说原来的手机拍照还是在跟随相机的脚步——成片率高、成像准确、画面真实就够了。那么从去年的AI开始，手机不在是跟着相机后面亦步亦趋的追随者，而是开始走进了一个跟相机不太相同的领域。

　　AI场景切换（华为官网截图）

　　人像光效和AI场景识别都算是手机拓宽自身领域的重要部分。它们两者虽然在表现上完全不同，却拥有一个一致的内核——凭借自身强大的计算能力完成相机根本不可能、当然也不会去做的事——拍照修片一条龙服务。

人像光效技术（苹果官网截图）人像光效技术（苹果官网截图）

　　因此，或许专业相机在解析力、宽容度等方面对比手机都有着天然的优势——对，我又要把“底大一级压死人”拿来说话了。但是，如果我们把两者不经处理的交给大众去打分，单反的成绩反而不高。

　　除此之外，其实手机对比相机还有一项隐形的优势——无论是相机还是手机，它们的性能每年都有不小幅度的提升，新技术和硬件的升级迭代速度都非常快。而手机我们可能一两年就会换上一部，但是对普通家庭而言，可能五六年甚至更长时间也未必会换一部相机使用。

　　先介绍一下三个产品的基本参数，在这里我们选择隐去三款产品的型号。以期尽可能的达到客观独立的分析。手机A和手机B都采用了多摄像头方案，其中手机A的传感器尺寸约为1/2.9英寸，最高1200万像素；手机B的传感器尺寸约为1/1.7英寸，最高4000万像素；相机的传感器尺寸最大，C画幅的传感器在卡片机中都算大的（约1.77英寸），最高2420万像素左右

　　三款产品拍照时我们都选择默认最高画幅+全自动模式，用来模拟最普通消费者的使用场景。虽然这样看上去对卡片机不太公平，但毕竟傻瓜式操作也正是手机之于专业相机的一大优势。

　　从这几张样张的大体观感来看，卡片机是完全比不过手机的，但是放大细节后，我们还是能看出卡片机的一些优势。

夜景对比 细节：路牌夜景对比 细节：路牌

　　例如夜景样张中，卡片机对于远处的路牌上的细节，依旧保留得很好，整体控噪也比手机更强。而手机A和手机B则为了整体的观感而增加了曝光，导致路牌上的细节损失，噪点也稍多。虽然放在朋友圈里，你很可能会觉得手机拍出的照片更好看，但卡片机在真实度和后期的可操作性上要强得多。

建筑细节 细节：屋顶建筑细节 细节：屋顶

　　从建筑的样张来看，虽然卡片机的天空出现了测光不准导致过曝的情况，但在建筑的细节方面，可以光学变焦的卡片机还是有着不少的优势。放大看，屋顶龙头的细节方面还是更为优异。虽然手机A和手机B都拥有多颗摄像头，可以进行多摄变焦，但曲线救国的方式依旧不如卡片机的光学变焦来得容易。

风景样张  左侧船细节对比风景样张  左侧船细节对比

　　在这组样张中，手机A和手机B明显将画面的饱和度得更高，尤其是手机B，颜色很浓郁，树叶表现的郁郁葱葱。而卡片机是偏真实的，颜色也较为平淡。但如果将细节放大看，卡片机在细节方面还是做得更好。

　　通过上面的对比，我们不难发现，虽然乍一看上去，手机拍出的照片要好看的多，但卡片机在成像方面还是要更为专业。无论是夜间的控噪还是白天的细节，或是对于远景的变焦拍摄，卡片机都表现更佳。这也是其C画幅的底和专门设计的镜头所带来的优势，“底大一级压死人”真的不是虚言。

　　虽然手机的拍照成像不如卡片机拥有的高还原度，但手机也有其独特的优势——后期。对于给非专业人士使用的拍照功能，手机在直出的样张中表现得更让大众喜欢，鲜艳的颜色，高曝光的夜景，发在朋友圈中，准少不了点赞。另外，在美颜，AR等等其他玩法上，手机拍照也具有相当强的社交属性，这都是手机拍照的优势所在。

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