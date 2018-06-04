屏幕惹的祸 传廉价版iPhone X将延期发售

本文来自IT168

此前的消息指出，苹果将在今年推出一款廉价版iPhone X，采用统一的‘刘海屏’造型，但屏幕并非三星的OLED屏幕，而是LG生产的MLCD+屏幕。根据韩国网站The Bell的最新消息，LG的这款MLCD+屏幕在生产装配过程中遇到了‘漏光’的技术问题，可能会导致廉价版iPhone X的延期发售。

The Bell表示，由于MLCD+无法像OLED屏幕那样切割，LG对应的切割工艺又并非成熟，因此很难将屏幕切割成理想的形状，这直接导致了屏幕‘刘海’位置的‘漏光’问题比较严重，很难去满足苹果严格的质量把控。

所幸LG已经在着手修复‘漏光’问题，而这极有可能导致廉价版iPhone X的延期发售，预计将推迟至11月发售，情况与iPhone X发售初期极其相似。

从目前的消息来看，这款廉价版iPhone X还是很值得期待的。采用MLCD+屏幕，可以提供100%的P3广色域和亮度，相比普通LCD屏幕显示层次感更强，色彩更加鲜明。同样搭载元深感摄像头系统，支持Face ID以及动话表情，特性并没有缩水。

遗憾在于，廉价版iPhone X并不支持3D Touch，搭载3GB运存，内部采用常规矩形电芯，容量在2900mAh左右，后置单摄像头，边框为铝合金材质。苹果意在通过多项措施压缩廉价版iPhone成本，将最终的售价控制在550美元以内，约合人民币3489元。