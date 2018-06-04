谷歌中端新机Pixel曝光 刘海屏配骁龙710

作为安卓阵营的标杆，谷歌Pixel系列一直都是定位高端旗舰，如今，网上却曝光了谷歌的一款中端新机，爆料人Roland Quandt发布推文称，谷歌正在打造基于骁龙710芯片的“移动”设备。

爆料人Roland Quandt爆料谷歌新品（图片来自Twitter）

虽然爆料人并不确定该机的具体型号，但是按照惯例，今年谷歌将发布Pixel 3系列旗舰：Pixel 3和Pixel 3 XL，所以谷歌正在打造的新品很有可能是其中一款。

谷歌中端新机外形曝光，采用刘海屏设计（图片来自Twitter）

Roland Quandt透露，该机计划将于2019年上半年发布，搭载的是骁龙710处理器，目前这款新机在一个月前刚刚开始研发。

谷歌新机将搭载骁龙710处理器（图片来自Twitter）

骁龙710是高通刚刚发布的中端芯片，这颗芯片基于10nm LPP工艺制程打造，采用Kryo 360架构，CPU主频为2.2GHz，GPU为Adreno 616，支持QC 4.0+，安兔兔跑分在17万左右。

同时这款谷歌的新机在网络上也遭到了曝光，最大的特点是采用了刘海屏设计，并且与小米8SE的造型颇为相似。