小米8为啥没有红外功能 雷军解释真相了

熟悉小米数字系列旗舰的人都知道，红外遥控是几乎每代产品都没能缺失的功能，而其好用之处自不用多说了。不过，最新的小米8系列中，除了小米8 SE之外，小米8和小米8透明探索版都不约而同地缺失了红外功能。对此，小米科技CEO雷军在微博上亲自做了解释。

小米8 SE拥有红外功能

网友@佯忘幸福98257 在微博上“质问”：旗舰机都不上红外遥控，我以后出去怎么装X，你让我依赖上手机遥控，现在又取消。为此，雷总也亲自回答了这名网友的问题，他透露：小米8额头塞的东西太多，实在放不下，小米8 SE支持红外！另外，还有网友在评论中提问：为什么小米8 SE是一样的额头就能上红外遥控呢？雷总耐心解释道：小米8 SE额头只有柔光+20MP，小米8额头是20MP+红外相机，探索版是20MP+3D结构光。

小米8系列“刘海结构”

看来，小米8和小米8透明探索版这两款旗舰机缺失红外功能也是对更先进的人脸识别技术妥协啊。对于这两款产品而言，红外人脸识别和3D结构光人脸识别技术显然更具黑科技属性，小米做出的选择无可厚非，只能期待以后的产品了。