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中国移动一号双终端业务正式启动 7城试点

中国移动一号双终端业务正式启动 7城试点
2018年06月04日 07:24 新浪科技综合
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　　本文来自IT168

　　中国移动宣布，自6月1日起，天津、上海、南京、杭州、广州、深圳、成都7个城市的移动用户可以开通一号双终端业务了。目前HUAWEI WATCH 2 2018款/2 保时捷版/2 Pro三款eSIM版智能手表首批支持中国移动一号双终端业务，购买这些设备的上述7城用户无需前往营业厅，只需在手机上安装和多号APP，直接通过APP的自助服务，就可以实现一号双终端的业务办理服务。

　　此前这项服务在国内最早是中国联通首先开通运行的，试点城市为上海、天津、广州、深圳、郑州、长沙和武汉7座。eSIM卡的概念就是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上，而不是作为独立的可移除零部件加入设备中，用户无需插入物理SIM卡，如同早年的小灵通。这一做法将允许用户更加灵活的选择运营商套餐，或者在无需解锁设备、购买新设备的前提下随时更换运营商。

　　通过eSIM智能设备和运营商推出的一号双终端业务的软硬件结合，使得用户佩戴的智能可穿戴设备与绑定号码可以共享套餐及话费，类似像智能手表等设备也终于可以在脱离手机的情况下独立的使用，在很大程度上提升了智能可穿戴设备的便利性。相信在之后会有越来越多智能可穿戴设备加入支持，并且试点城市将来也会进一步扩大，消费者可以通过eSIM智能设备方便的通信，进一步的方便人们的生活。

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