三星Note9真机大曝光：或于8月9日发布

三星每年都会在上下半年先后推出S和Note两大旗舰系列的新机，而按照惯例，2-3个月之后我们便将看到三星Note9。不过据媒体报道，由于种种原因，三星Note9很有可能会推迟发布。该机原本定于7月中旬发布，而推迟后的时间将是八月初。根据国外媒体彭博社最新的报道，三星Note9将于8月9日正式发布！

与此同时，国外媒体还晒出了一组疑似三星Note9真机的图片。如下，三星Note9整体的设计风格和现款的Note8一脉相承，屏幕上下的边框进一步缩窄，屏幕上边框可以看到数目众多的元器件。而手机背面则和三星S9+类似，指纹键集成到竖排双摄下方，使用更方便。除了以上，三星Note9貌似没有太多明显的设计升级。

疑似三星Note9真机图（图片源自微博）

疑似三星Note9真机图（图片源自微博）

疑似三星Note9真机图（图片源自微博）

目前，这组图片的真实性尚未可知。不过彭博社的报道指出，三星Note9的外观和Note8很相似，其研发重点将集中在相机功能上，处理器也会正常升级。报道还透露，三星Note9的发布会依然会选择在纽约举行。