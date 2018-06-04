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OPPO Find X渲染图亮相 屏占比秒了对手

OPPO Find X渲染图亮相 屏占比秒了对手
2018年06月04日 07:16 手机中国
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　　本以为小米8的亮相会暂时让手机圈的风波平静一段时间，然而随着OPPO和vivo等厂商先后放出大招，6月份又将上演精彩好戏。其中，OPPO在6月1号当天官宣了Find系列的回归，新一代Find旗舰就叫OPPO Find X！不出意外，该机会在本月正式发布。

疑似OPPO Find X渲染图（图片来自微博）疑似OPPO Find X渲染图（图片来自微博）

　　OPPO官方并没有宣布发布会的具体时间和地点，而在发布会前，谁也不知道OPPO Find X到底长啥样。根据微博上网友晒出的疑似Find X的渲染图，该机几乎达到真全面屏设计的程度，整个正面几乎被巨大的屏幕所覆盖，四个边框窄到惊人，仅剩下一个弧形的“刘海”，看起来非常震撼。

OPPO Find X官宣海报OPPO Find X官宣海报

　　OPPO Find X可以说是OPPO四年磨一剑的真旗舰，官方也称其为“未来旗舰”，想必会有众多杀招加持。但以目前的技术来说，这款手机还很难真正做到图片中的设计，即使真能做到，成本也会相当高，届时价格很有可能会超过iPhone X。因此，综合来看这张图的真实性还是有待商榷的。不知道大家心中的OPPO Find X长啥样呢？

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