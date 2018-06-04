WWDC开幕在即 系统之外我们这次还有哪些期待？

收藏专题看直播：苹果WWDC2018全球开发者大会

又到了每年一度的WWDC苹果全球开发者大会。这也是9月集中发布新品的秋季发布会的“前瞻会”。在WWDC中你可以看到下代操作系统或者全新硬件，当然除此之外来自全球的开发者也是这次大会的重点。

WWDC 18主题元素

首届WWDC于1983年在加州蒙特瑞举行，此后的发布时间大多集中在6月初，主要内容是向大家展示Apple最新的操作系统更新。今年是第29届WWDC，将于北京时间6月5日凌晨1点在圣何塞举行，新浪科技作为应邀媒体前方发布会现场。

届时大家通过新浪科技直播不仅可以看到大会现场了解当地一手资讯，我们还将在PC端，wap端，新浪新闻App，微博等多个平台为您带来大会全程中文直播，让您明明白白看懂大会全程，还有专业嘉宾讲解更透彻地了解大会信息，到时候我们不见不散！

我们都知道WWDC主攻的是软件层面，但是去年除了系统之外还给我们带来多款硬件产品，那么今年有什么可以期待的呢？

iOS 12将支持刷卡门禁卡？

按照惯例iOS一贯的命名方式，今年将更新至iOS 12版本。而据网上曝光的消息来看，这次苹果想在iOS 12身上打造一个更为健康的生活方式。

iOS 12

在这次iOS 12或推出一款数字健康（Digital Health）功能。从目前的信息来看，它可以帮助用户管理他们花在iPhone和iPad上的时间，并详细显示出每个App的使用时长。

另外据此前消息，在iOS 12中或开放NFC功能，这也意味着除了日常的Apple Pay和公交卡之外刷门禁卡此类需要NFC支持的功能将得到解锁。

针对iPhone X及以后的产品，在安卓旗舰手机上支持的Always On息屏显示功能或许在这次推出。它可以在手机息屏时显示信息并且不会消耗过多的电量。

macOS：iOS应用整合

macOS今年升级应该不会太大，但有亮点值得说一说。一个是有可能支持深色模式也有叫黑暗模式的，另一个是对iOS应用的整合。

此前在iOS 11 GM版的 WebKit代码中挖出了黑暗模式相关的信息，或对macOS的Dcok以及菜单支持深色模式。

macOS中或新增黑暗模式

另一个方向是对iOS应用的整合。近年来，Mac软件一直让步于iPhone和iPad的新功能开发，macOS中的应用数量始终没有质的提升。那么在这次macOS的应用商店或对iOS应用整合，能够在Mac上运行。

还有一些硬件，但可能性不大

在WWDC上发布硬件并不是一件新鲜事，比如去年就发布了iMac Pro和HomePod就是个很好的例子。

所以这次的WWDC也有可能会发布新的硬件产品。从目前的消息来看，窄边框的Apple Watch、新iPad Pro以及iPhone SE2都有相关的传闻或在这次的会上发布。

屏幕更大的Apple Watch

据了解产品开发的知情人士透露，苹果正在开发两款新的Apple Watch，其整体尺寸和当前型号差不多，但是屏幕会稍大一些，且没有边框。

概念Apple Watch

另一位知情人士表示，这些改变大概是自Apple Watch三年前推出以来最显著的外观提升。但仍支持老款产品的表带，也就意味着在尺寸和形状上不会有太大变动。

低价版HomePod

去年WWDC发布苹果第一款家庭智能音响HomePod，今年有消息称还会推出一款便宜版HomePod，归于到Beats品牌下。

据说会有便宜版HomePod

这款产品在199美元的价格将和Google Home Mini、Amazon Echo Dot看齐形成竞争力。

齐刘海iPad Pro

据供应链消息称 ，新款的iPad Pro或用上此前iPhone X相似的全面屏设计，这样一来屏幕更大但机身尺寸不变。另外将取消Touch ID使用Face ID解锁方式。

无边框概念版iPad Pro

硬件上，新iPad Pro处理器可能也会升级为A11X Bionic处理器，会比现在的iPhone X性能更优秀。

但是，据彭博社预测这款新iPadPro尚处于研发阶段，在WWDC发布的可能性不大。

全面屏的iPhone SE2

最近关于SE2的呼声是越来越高，最近在国外社交软件上曝光了关于iPhone SE2的最新消息，称这款产品将在6月15日英国上市。

概念版iPhone SE2

在这个草图中我们看到了SE2采用齐刘海的设计，并且保留原深感摄像头支持Face ID。

敲黑板！

当然在大会没开之前，这些都是传闻究竟真假还等到北京时间6月5日凌晨0：30揭晓。锁定新浪科技专题，我们将在PC，wap，新浪新闻App，微博等多个平台为您带来大会全程直播，除了全程中文同传，还有@搜狗知音 提供技术支持实时中文字幕，让您明明白白看懂大会全程，前方记者连线了解当地一手资讯，专业嘉宾讲解更透彻地了解大会信息，到时候我们不见不散！ （瑞豪）