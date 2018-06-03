本月新机汇总 看到底谁才有“吓人的技术”

由现在曝光的消息来看，手机厂商对于六月明显是非常钟爱的，因为我们将会看到联想Z5、荣耀Play、vivo NEX、OPPO FIND X、iPhone SE2多达五款旗舰手机，今天我就将这些旗舰新机的消息进行了汇总。

联想Z5发布会时间（图片来自@联想手机）

最早跟大家见面的是联想Z5，根据曝光资料显示，联想Z5在屏幕、前摄、天线三大方面取得了突破，屏占比将会高达95%并且高达4TB存储；手机相机的基本素质很强，色彩、高光抑制、背景等等各方面都可以作为买点，并且超级相机将会回归；联想Z5将拥有超长待机45天的新特性，并且电量用完之后还可以支持30分钟通话。

@荣耀手机官方宣传

六月六日是荣耀Play的发布时间，之前荣耀公布的“很吓人的技术”将来了。

此项技术是通过底层技术大幅提升产品的性能体验，有了“很吓人的技术”，其他手机速度跟我们手机的速度相比，就等于是“地上跑”和“天上飞”的区别！所以基本可以判断这款新品的卖点是性能和速度的提升，但具体是怎么实现的，目前来看最有可能是软硬件结合的作用力。

@vivo手机官方宣传海报

vivo NEX整体被整片星空所占据，似乎突破了视界的束缚，沉浸感十足。并且中央为标志性的屏幕指纹，这似乎确定vivo NEX将会搭载自主研发的屏幕指纹技术。

不过再有了vivo APEX™全面屏概念机，关于屏幕指纹这一次值得期待的更多。星空所代表的意义可见一斑，正如我们从远古时代就开始仰望星空所发布的神奇赞叹，到如今对于星空的探索一刻也不曾停息，这给vivo NEX的表现留下无限遐想。

OPPO Find X官方宣传照

根据此前的曝光消息可以了解到，OPPO Find X将会采用更高屏占比的全面屏，设计十分惊艳，同时，骁龙845顶级旗舰移动平台也是不会少的，并且，根据OPPO五月份在媒体沟通会上与大家分享了其在5G标准研究以及3D结构光方面的研发进展可以猜测，OPPO Find X应该会正式引入3D结构光技术。

网传iPhone SE2渲染图（图片来自phonearena.com）

从渲染图可以看到，苹果iPhone SE 2身材娇小，除了刘海屏整体看起来与第一代iPhone SE差别不大。不过也有消息称，苹果iPhone SE 2机身后盖可能会采用玻璃材质。对此，您倾向于哪个呢。

可以看到，六月份的新机将会一个比一个给力，究竟谁才搭载“吓人的技术”，我们一起拭目以待吧。