荣耀9i传闻汇：外观清新，或搭载“吓人的技术”

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5月25日，荣耀手机官方自媒体在微博上发布了一张海报并配以文案，但随后却又秒删。文案号称荣耀9i“潮美刘海屏，暗拍更出‘彩’”，主打刘海全面屏、暗光拍照和高颜值机身设计，预计将提供多种配色，甚至是渐变色。虽然微博被秒删，但仍被手速快的网友截图并重新发布出来，顿时引起了网友和媒体的关注和热议。

网友们在进行了3天的各种猜想和求证后，终于迎来了官方的实锤。荣耀手机官方微博5月28号发布了新品发布会相关的信息，产品确实为荣耀9i，并且会在6月6日于北京发布。一起发布的还有荣耀Play，官方确认荣耀Play将会搭载“很吓人的技术”，根据多方爆料，同日发布的荣耀9i很有可能也将搭载这项“很吓人的技术”。这项技术是什么呢，除此之外荣耀9i的外观与配置又几何，下面就盘点一下荣耀9i的靠谱消息。

外观：刘海屏+后置指纹

目前，型号为LLD-AL30和LLD-AL20的荣耀新机已经入网工信部，结合爆料的消息猜测这款手机极有可能就是荣耀9i，其外观已无悬念。

从工信部的照片可以看到，荣耀9i采用刘海全面屏设计，下巴集成honor LOGO，无实体按键，因此指纹识别放置在了背面。背面采用美观流行的玻璃材质，采用与荣耀10一直的水平双摄设计。

除了工信部证件照外，知名科技自媒体@科技美学 在微博上直接曝光了荣耀9i的真机图，并且和iPhone X进行了同框对比。

从科技美学曝光的真机图来看，荣耀9i确实是采用了全面屏设计无误，而且屏占比也非常高。虽然是与iPhone X放在一起对比，但荣耀9i在设计上并未与iPhone X有过多相似之处。有网友甚至表示，荣耀9i的外观比iPhone X更耐看。

从荣耀官方此前删除的微博以及科技美学曝光的真机照可以得出的信息有：荣耀9i会采用全面屏设计，搭载暗光拍照强悍的双摄，潮美和多彩暗示机身颜色可能会有多种颜色。

配置：麒麟659/960处理器，售价不超2000元

工信部显示配置信息上，荣耀9i拥有一块5.84吋的2280x1080分辨率屏幕，搭载一颗主频为2.36GHz的八核心处理器，猜测是麒麟659或者麒麟960。此外荣耀9i拥有4GB运行内存，有32GB/128GB可选机身存储，后置 1200 万像素+ 200 万像素双摄像头，前置 1600 万像素摄像头，电池容量为2900mAh。

此前荣耀7i全网通高配版本售价为1899元，结合荣耀7i的售价以及荣耀9i的定位，猜测荣耀9i采用麒麟659的可能性更大，并且售价应该不会超过2000元。

或搭载“很吓人的技术”

在此之前，华为消费者CEO余承东发布了一个“吓人的技术”，在朋友圈被转的刷了屏。余承东还表示 “吓人的技术”的手机将会在6月的新品上搭载，经荣耀官方人员确认，这款新机为荣耀Play，是荣耀的全新系列，主打高端旗舰。

但余承东并未表示只有荣耀Play会使用这个技术，而且，荣耀9i也将和荣耀Play同一天发布。另外，有一个关键点是，荣耀官方此前删除的荣耀9i的微博中，提到了“更流畅的使用体验”，余承东所说的“吓人的技术”也是指手机运行速度方面的。所以，荣耀9i会不会也搭载了“吓人的技术”？

总结：堪称性价比

从荣耀官方此前删除的微博以及科技美学曝光的真机照可以得出的信息有：荣耀9i会采用全面屏设计，搭载暗光拍照强悍的双摄，潮美和多彩暗示机身颜色可能会有多种颜色。仅从这些来看，荣耀9i已经具备了旗舰级实力。再加上可能会使用“吓人的技术”，荣耀9i的卖点可能会相当强悍。虽然不能说超越iPhone X，但可能真的在某些方面会和iPhone X有一战之力，至少外观上不会落下风。

至于价格，从荣耀i系列产品的定位，以及荣耀7i全网通高配版本才1899元的定价来看，荣耀9i的起步价格恐怕不会超过2000元，更有可能的就是1899元起，如果真是这个价格，放眼现在的手机市场，荣耀9i恐怕会成为最有性价比的“刘海屏”手机。