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新闻汇：多款新机发布，OV新旗舰终于要来了

新闻汇：多款新机发布，OV新旗舰终于要来了
2018年06月03日 00:15 新浪数码
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　　本文来自太平洋电脑网

　　一周新闻汇，带你回顾手机行业热点事件。手机界的五六月热火朝天，魅蓝发布了魅蓝6的升级版机型魅蓝6T，国美发布了499元起售三重生物识别的Fenmmy Note，HTC发布了DxOMark评分第二的HTC U12+。

　　除了一大波新机发布外，一系列重磅旗舰也开始走漏风声，比如OV新旗舰有了新消息，OPPO标杆旗舰Find系列即将回归，而VIVO也将带来全新命名的新旗舰vivo NEX。此外联想Z5的4TB内存起步也亮点十足，具体消息以及更多热点新闻，一起往下看本周新闻汇总。

　　799元起魅蓝6T正式发布：入门机也有双摄？（5月29日）

　　5月29日下午，魅族在北京举行了新品发布会，正式发布了魅蓝青年良品家族中的‘基本款’——魅蓝6T。作为一款售价仅为799元起售的入门机型，该机拥有后置双摄设计、最高4+64的存储组合，以及3300mAh容量的电池，在现下的百元机市场也不多见，称之为‘基本款’并不为过。其中3GB RAM+32GB ROM版本售价为799元，4GB RAM+32GB ROM版本售价为999元，4GB RAM+64GB ROM版本售价为1099元

　　魅蓝6T在外观设计的设计理念更贴合生活，没有复杂的设计元素，魅蓝6T拥有一块5.7英寸、纵横比为18：9的显示屏，简洁的正面设计搭配一块2.5D弧面玻璃。背面则采用了聚碳酸酯一体成型的机身，拥有曜石黑、像槟金和珊瑚红三种配色。

　　硬件方面，魅蓝6T采用了联发科MT6750处理器，也就是曾经低端机型的霸主Helio P10，而非此前曝光的展讯芯片。当然，即使是在2018年的今天，这款老旧的芯片在入门机型之中仍旧可堪一战。内存组合有三种，分别为3GB RAM+32GB ROM、4GB RAM+32GB ROM、4GB RAM+64GB ROM，最高支持128GB TF卡扩展。支持双卡双待全网通，电池容量为3300mAh。

　　魅蓝6T前置摄像头为800万像素，f/2.0光圈，采用了虹软的美颜算法。后置摄像头方面则采用了1300万像素+200万像素的双摄组合，其中主摄像头为IMX 278 RGBW传感器，辅摄像头为景深摄像头，两者协同工作能够拍出类似单反的虚化样张。

　　OPPO Find官网复活 旗舰标杆Find X即将来临（6月1日）

　　对于喜欢OPPO的小伙伴而言，Find系列应该是再熟悉不过了，尽管Find系列已经有许久未推出新品，但粉丝们却一直在期待Find系列的王者归来，而就在6月1日早上，OPPO官微发文确认，Find系列即将重生，掀起了一波新的高潮。作为OPPO的未来旗舰产品Find X一经公布就成功引爆舆论，受到了网友的一致关注。而在6月1日，OPPO也正式复活了OPPO Find的官网，还发布了主题为Find X的预热视频，透露出了更多OPPO Find X的更多信息。

　　网站复活的同时OPPO首次发布了一段预热视频，视频整体采用的是极简的设计。开头首先出现了“Hi 久等了”的字样，随后字体化作弧形线条并变成了FIND字样，视频最终定格在与回归海报主题一致的Find X画面，值得注意的是在画面的下方还显示着“探索，是Find系列永恒的主题。回忆漫游中，敬请期待”的字样。这段预热视频正式宣布了OPPO的“未来旗舰”定名为Find X，而中间出现的弧形线段不知道是否意味着，经典的天际线呼吸灯设计会在新机中回归。

　　而在此前OPPO在深圳召开的媒体沟通会上，OPPO就已经向外界分享了在5G标准和3D结构光技术研发方面的最新成果，因此完全可以大胆猜测，Find X将极有可能采用全新3D结构光技术，同时也有消息称，此前展示的潜望式5倍光学变焦和防抖镜组也很可能会出现在这款“未来旗舰”之上。

　　从OPPO Finder的6.65毫米全球最薄机身，到Find 3对金属机身材质的大胆运用、Find 5是国内首款采用1080P屏幕的手机产品，而Find 7则搭载了完全自主研发的，也是全球最快最安全的VOOC闪充技术和经典的天际线呼吸灯设计，向消费者进一步展示了OPPO的技术创新能力。如今OPPO Find系列即将回归，想必将在设计和技术方面都重新成为旗舰机型的标杆产品，让我们一起拭目以待吧！

　　个人隐私一毛钱一条，出售二手机器需谨慎（5月29日）

　　一般大家将旧手机在二手市场卖出的时候，都会格式化恢复出厂设置，但最近流传的“1毛钱卖机主信息”的新闻让人不寒而栗。据了解，多家手机维修商户发现，大部分二手手机在信息删除、甚至恢复出厂设置后，也能实现电话簿、照片等隐私数据的恢复。网上也存在着不少网络软件销售商兜售数据恢复软件。不少收售二手手机、电脑的贩子看到了这个市场，以一毛钱一条的价格打包出售机主信息，这将给事主带来许多不必要的麻烦。

　　不仅如此，现在还有很多手机维修、回收商提供数据恢复业务，很多网店也能遥控操作，手机通讯录、照片、微信聊天信息等均可找回。据内部人士透露，按照手机品牌、型号不同，价格也不一样。由于苹果系统相对安卓较为封闭，数据恢复相对也更繁琐，因此价格要比安卓系统高出10-20元。价格除了按照机型不同有所区别外，店家还会按照顾客所需要恢复的数据项目，收取不同费用。

　　目前，有报告数据显示，半数受访者担心二手手机交易导致隐私泄露。其实大家也不用过分担心，只需要在出售手机前，通过第三方粉碎软件将所有个人信息删除粉碎，同时需要解除手机上涉及网络支付的所有软件绑定。这样的话，删除的信息一般是不会再被恢复的。当然，想要信息完全不泄漏，最好的办法就是不要出售二手手机。

　　vivo NEX现身GeekBench：骁龙710跑分这么高？（6月1日）

　　前些时候，高通发布了全新的骁龙系列处理器——骁龙710。高通将‘高端骁龙600系芯片’划分出来成为次旗舰的700系列，如此一来，一个明确的4级分化产品线就出来了：定位低端的骁龙400系列，定位中低端的骁龙600系列，定位中高端的骁龙700系列，定位旗舰的骁龙800系列。

　　骁龙710拥有2+6Big.Little的8核架构——2xKryo 360（CA75）@2.2GHz+6xKryo 360（CA55）@1.7GHz，采用10nm FinFET LPP工艺，GPU为Adreno 616，相较于骁龙660，其整体性能提升20%、GPU性能提升35%。骁龙710是一款定位中高端的芯片。

　　现在，GeekBench数据库已经出现了这款芯片的跑分，搭载该芯片的机型为vivo NEX。具体而言，骁龙710的CPU单核成绩为1975分，多核成绩为5833，单核成绩和骁龙660的1600分相比还是有比较明显的提升的。

　　除此之外，有消息称GeekBench中出现的vivo NEX将在6月12日发布，这与高通预告骁龙710终端的节奏恰好吻合。

　　引领国产正反插Type-C的ZUK将重返江湖？6月5日揭晓（5月29日）

　　联想Z5“新国民旗舰”在近期吸引了不少目光，联想手机“掌柜”常程不断的在微博发出预热，不断透露产品的相关细节信息，可谓吊足了大家的胃口。5月29日，联想手机官方放出了邀请函，“新国民旗舰”将于6月5日下午2点在北京召开新品发布会，正式与大家见面。

　　邀请函并没有透露任何的产品信息，手机的轮廓也只是给出了十分简单的描绘。根据之前常程微博的内容推断，“新国民旗舰”联想Z5预计将是一款屏占比非常高的产品，并且大电量长续航、超大的存储空间、出色的屏幕显示效果、以及AI双摄都将是它的主要卖点。

　　此外，联想手机“掌柜”常程今早并未在微博透露新机的任何卖点，而是发出了一封“老友邀请函”。如果你是一个ZUK的老粉，看到这封“邀请函”一定会非常激动，字里行间似乎常掌柜在暗示着ZUK将会在6月5日复活？之前常程曾经在微博评论里与粉丝互动，表示过ZUK会以另一种方式回归，或许这次我们将重新见到那个“离开”了我们一年多的ZUK。

　　不可否认，ZUK在联想的手机发展史上留下过浓墨重彩的一笔，独特的产品设计思维、创新的交互、出色的性能和极具竞争力的价格，都被用户津津乐道，更是积累下了不少的ZUK铁粉。ZUK的操作系统ZUI，一直保持着更新，并已经应用到现在的MOTO手机和联想S5这样的新品上，ZUK如果真的在6月5日能够以联想Z5的方式复活，也将是一件非常令人兴奋的事情。

　　媲美英特尔酷睿i7？ARM发布全新Cortex A76 CPU（6月2日）

　　英国芯片设计公司ARM在今早公布了新款高性能CPU和GPU的设计，两款新产品的命名分别是Cortex A76和Mali G76。这款由ARM奥斯丁团队设计的Cortex A76处理器和Cortex A57/A72一脉相传。在发布会上，ARM表示新款处理器Cortex A76拥有笔记本电脑级别的性能，基本等同于英特尔酷睿i5-7300HQ，并表示如果第三方IP厂商缓存设计的更好，很有可能直追i7水平。

　　不过当性能到达这种程度的时候，功耗自然也是飞速增长，演示机上频率在3.3GHz的Cortex A76功耗达到了5W，基本达到英特尔最节能CPU的功耗水平，但是这对于手机来说是不能接受的，所以预计Cortex A76更多的会使用在笔记本电脑等平台上。

　　相较以往的产品来说，基于台积电7纳米工艺的Cortex A76在3.0GHz下比10纳米的Cortex A75性能提升35%，耗电程度也减少40%，对于机器学习的负载力提升4倍，更重要的是对比平台的Cortex A75仅仅是运行在2.8GHz，总体进步非常明显。

　　根据以往的经验来看，华为海思等IC厂商应该会很快跟进相关芯片的设计，不够由于发布时间较晚，预计海思麒麟980不会使用这款最新的Cortex A76处理器设计。

　　三星Note 9现身：配置依旧彪悍的双处理器旗舰！（5月30日）

　　三星新一代机皇Galaxy Note9渐渐浮出水面，虽然说外观与Note 8可能并不会相差太远，但内部硬件可是全新升级的旗舰配置。

　　根据之前GeekBench的跑分数据来看，今年的三星Galaxy Note 9同样会采用骁龙+三星双处理器的销售方式。在中国等国家出售骁龙845版本，而在其他国家或地区出售三星Exynos 9810处理器版本。根据微博@i冰宇宙 的说法，三星Galaxy Note 9最高拥有8+512GB的存储组合，除此之外还将继续支持MicroSD卡扩展，而根据目前的爆料，外媒SLASHGEAR还制作了一张配置对比图。

　　配置方面，三星Galaxy Note 9采用了一块6.38英寸 2K AMOLED屏幕，6GB内存起步（最大为8GB），而且存储拥有64GB、128GB和256GB这三个版本。三星Note 9还拥有3300mAh电池，支持QC4.0快充。虽然摄像头参数并未清除了解，但新一代安卓机皇能差到哪里去？此外据传三星Note 9将提前到7月29日发布。

　　499元起售，声纹识别！国美发布Fenmmy Note（5月28日）

　　5月28日下午，国美手机在北京召开发布会，推出了Fenmmy Note这款产品。和之前邀请函曝光的信息一致， 国美Fenmmy Note加入了声纹识别功能，而在其他配置上该机也有很好的表现。国美Fenmmy Note的起售价仅为499元，6月1日已经正式上市。国美Fenmmy Note有三个版本，分别为2GB RAM+16GB ROM，3GB RAM+32GB ROM，4GB RAM+64GB ROM，价格分别为499元、699元和899元。

　　国美Fenmmy Note采用了5.99英寸18：9的全面屏，屏占比高达83.4%，并且使用了2.5D弧面。在颜色方面，国美Fenmmy Note目前有黑色、金色和蓝色三种颜色，后续会有更多时尚的配色。在拍照方面，国美Fenmmy Note采用了主流的后置双摄设计，1300万+500万像素摄像头都是彩色设计，支持PDAF相位对焦，最快0.1s极速对焦。前置摄像头为500万像素，支持美颜功能。

　　国美Fenmmy Note采用了联发科Helio P23八核处理器，内置2GB/3GB/4GB RAM，存储则为16GB/32GB/64GB。续航方面，国美Fenmmy Note内置一块3500mAh大电池。国美Fenmmy Note同样有三重生物识别，包括解锁速度最快0.1s的活体人脸识别，创新的动态声纹识别和指纹识别，其中动态声纹识别是本次新加入的技术。

　　HTC新机5888元 DxOMark评分仅次于华为P20 Pro（5月19日）

　　5月25日，HTC发布了U系列旗舰的第3代产品——HTC U12+，正式加入到2018年的安卓旗舰机皇争夺战中，这是自谷歌收购HTC智能手机开发部门后发布的首款新机。HTC U12+并没有跟风刘海屏，正面采用18：9的6英寸2K显示屏，采用3D与超窄屏幕边框设计，6GB+128GB国行版售价5888元。

　　配置方面，HTC U12+搭载高通骁龙845处理器，内置6GB+64/128GB存储，延续了上一代的“Edge Sense”边框触控功能，音效方面，Boomsound Hi-Fi双扬声器和主动降噪功能亦有配备，还支持 Qualcomm® aptXTM高清蓝牙音频传输。电池容量为3500mAh，支持QC3.0快充，支持IP68抗水防尘。后置指纹识别模块，同时具备人脸识别功能。

　　HTC U12+是HTC旗下首款前后双摄像头旗舰智能手机，其中后置双摄采用了1200万像素+1600万像素的广角+长焦镜头组合。前置方面，采用了800万像素+800万像素双前置摄像头，支持自然的背景虚化效果。目前在DxOMark综合评分榜上，HTC U12+位列第二，仅次于第一名的华为P20 Pro，获得103分，其中，拍照获得106分，视频获得95分。

　　结语：

　　魅蓝6T的发布，在百元机市场上势将掀起一场腥风血雨；而即将发布的OV新旗舰，以及联想Z5旗舰看点满满，期待它们的亮相。

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