macOS“黑暗主题”曝光 或于下周开发者大会正式公布

新浪数码讯 6月3日上午消息，国外开发者通过推特曝光了即将发布的macOS 10.14系统照片，其中一个细节透露，新系统将采用全新的“黑暗主题”，或将于下周的WWDC全球发布会正式公布。

目前的macOS中的也有深色模式，但并不够彻底，只是将Dock底栏和菜单栏变成深色。而被被曝光的macOS 10.14则将整个系统转换为黑色。黑色的UI几乎会影响所有的应用程序，比如新闻应用程序的图标，或是Xcode 10。

“黑暗主题”

除了黑暗主题，我们还能在Dock上看到全新的新闻应用图标，不过中国大陆应该是看不到这个功能的。

随着黑暗主题的出现，苹果也会加入新的Mac墙纸。据说是沙丘的图片，以配合黑暗主题。

在Mac上采用黑色主题主要不低到不是为了省电，更多可能是一种程序员福利，尤其是长时间写代码的情况；在手机产品线上，iPhone X用户期待很久的黑色主题倒还没有出现，因为OLED屏幕特色，全黑色的主题会对电池续航有所帮助。

另外，macOS 10.14的另一个主要功能将是mac App Store的改变，将加入视频预览功能，界面设计则参考iOS 11，会是一次大改版。

苹果公司将在下周一（北京时间6月5日凌晨1点）举行WWDC全球开发者大会，届时新浪科技将进行全程中文同传，及中文实时字幕直播，我们还会邀请神秘嘉宾进行预热解读。敬请关注@苹果汇 @新浪科技 的微博账号及主页。（晓光）