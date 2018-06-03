新浪手机 | 新浪科技 | 新浪首页 | 新浪导航
首页 iPhone iPad Apple Watch Mac 实用技巧 应用游戏 固件下载 公司新闻

macOS“黑暗主题”曝光 或于下周开发者大会正式公布

2018年06月03日00:00  新浪数码   收藏本文     
视频加载中，请稍候...

　　新浪数码讯 6月3日上午消息，国外开发者通过推特曝光了即将发布的macOS 10.14系统照片，其中一个细节透露，新系统将采用全新的“黑暗主题”，或将于下周的WWDC全球发布会正式公布。

　　目前的macOS中的也有深色模式，但并不够彻底，只是将Dock底栏和菜单栏变成深色。而被被曝光的macOS 10.14则将整个系统转换为黑色。黑色的UI几乎会影响所有的应用程序，比如新闻应用程序的图标，或是Xcode 10。

“黑暗主题”“黑暗主题”

　　除了黑暗主题，我们还能在Dock上看到全新的新闻应用图标，不过中国大陆应该是看不到这个功能的。

　　随着黑暗主题的出现，苹果也会加入新的Mac墙纸。据说是沙丘的图片，以配合黑暗主题。

　　在Mac上采用黑色主题主要不低到不是为了省电，更多可能是一种程序员福利，尤其是长时间写代码的情况；在手机产品线上，iPhone X用户期待很久的黑色主题倒还没有出现，因为OLED屏幕特色，全黑色的主题会对电池续航有所帮助。

　　另外，macOS 10.14的另一个主要功能将是mac App Store的改变，将加入视频预览功能，界面设计则参考iOS 11，会是一次大改版。

　　苹果公司将在下周一（北京时间6月5日凌晨1点）举行WWDC全球开发者大会，届时新浪科技将进行全程中文同传，及中文实时字幕直播，我们还会邀请神秘嘉宾进行预热解读。敬请关注@苹果汇 @新浪科技 的微博账号及主页。（晓光）

　　专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。

文章关键词： macOS开发者大会

分享到:
收藏  |  保存  |  打印  |  关闭

已收藏!

您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”， 查看所有收藏过的文章。

知道了

0
收藏成功 查看我的收藏

新浪科技意见反馈留言板

400-690-0000 欢迎批评指正

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有