夏天高温一定要注意 控制手机温度很重要

随着夏天的到来，很多地区的室外温度已经高达35、6度了，很多时候我们站在室外甚至会有灼烧感，但是你要清楚，满身都是零件的手机其实也过的很不爽，高温对于手机的使用影响同样非常大，有一些降温小常识你要清楚。

手机矢量图（图片来自www.zcool.com.cn）

夏天天气热，使用手机温度提高有何影响？

手机发热的情况下使用手机，还可能会导致手机死机、报废。如手机死机是单纯的电池烧坏，换电池可能并没有多大难题。但主板被烧坏的话，相当麻烦，因为硬件修理好后，还要重新安装系统才能使用，同时手机也会恢复到出厂设置。

手机为什么会发热呢？

手机发热的原因是由于手机内置的处理器，这是一个高度集成的SOC芯片，其中集成了CPU中央处理器芯片和GPU图像处理器芯片，还有蓝牙、GPS、射频等一系列芯片模块，这些芯片在告诉运转的时候会散发大量的热量。

当然，除了处理器之外，手机的屏幕越来越大，很多大内存的应用程序越来越多，耗电量也是增加了不少，手机缺少散热设置和优化不佳都会让手机热量难以发散，这也就是手机容易发热的原因。

夏天在外玩手机，这些一定要注意到

1、温度高于30°的时候，尽量不要在室外玩手机，不论是听歌、玩游戏等等，长时间拍照看视频等操作同样不可取。

2、灰尘增加的时候不要掏出手机，因为手机虽然是一个封闭的设备，但是耳机插孔、扬声器等地方还是容易进入细小灰尘。当然了，定期清理也是非常有必要的。

3、外出尽量把手机放到包包中，若是放在口袋里，跟身体接触无疑会让手机热量增加不少，汗水的蒸发也会让手机积聚湿气，容易造成芯片短路。

4、若充电的时候玩手机，温度上来之后请拔去充电器。

5、发热严重的时候，建议清理后台，关闭超大应用，并及时去售后维修点让专业人士检查一下。