新浪手机> 新机曝光 > 正文

夏天高温一定要注意 控制手机温度很重要

夏天高温一定要注意 控制手机温度很重要
2018年06月03日 00:01 中关村在线
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　随着夏天的到来，很多地区的室外温度已经高达35、6度了，很多时候我们站在室外甚至会有灼烧感，但是你要清楚，满身都是零件的手机其实也过的很不爽，高温对于手机的使用影响同样非常大，有一些降温小常识你要清楚。

手机矢量图（图片来自www.zcool.com.cn）手机矢量图（图片来自www.zcool.com.cn）

　　夏天天气热，使用手机温度提高有何影响？

　　手机发热的情况下使用手机，还可能会导致手机死机、报废。如手机死机是单纯的电池烧坏，换电池可能并没有多大难题。但主板被烧坏的话，相当麻烦，因为硬件修理好后，还要重新安装系统才能使用，同时手机也会恢复到出厂设置。

　　手机为什么会发热呢？

　　手机发热的原因是由于手机内置的处理器，这是一个高度集成的SOC芯片，其中集成了CPU中央处理器芯片和GPU图像处理器芯片，还有蓝牙、GPS、射频等一系列芯片模块，这些芯片在告诉运转的时候会散发大量的热量。

　　当然，除了处理器之外，手机的屏幕越来越大，很多大内存的应用程序越来越多，耗电量也是增加了不少，手机缺少散热设置和优化不佳都会让手机热量难以发散，这也就是手机容易发热的原因。

　　夏天在外玩手机，这些一定要注意到

　　1、温度高于30°的时候，尽量不要在室外玩手机，不论是听歌、玩游戏等等，长时间拍照看视频等操作同样不可取。

　　2、灰尘增加的时候不要掏出手机，因为手机虽然是一个封闭的设备，但是耳机插孔、扬声器等地方还是容易进入细小灰尘。当然了，定期清理也是非常有必要的。

　　3、外出尽量把手机放到包包中，若是放在口袋里，跟身体接触无疑会让手机热量增加不少，汗水的蒸发也会让手机积聚湿气，容易造成芯片短路。

　　4、若充电的时候玩手机，温度上来之后请拔去充电器。

　　5、发热严重的时候，建议清理后台，关闭超大应用，并及时去售后维修点让专业人士检查一下。

手机发热
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有