ARM全新CPUA76亮相：瞄准7nm的顶端

根据外媒报道，ARM发布全新CPU A76。从产品设计角度来看，Cortex A76对于ARM来说是非常重要的，因为它代表了ARM在知识产权方面是非常干净的。一般厂商很少能够做到这一点，因此证明了ARM对此花费了极大的资源和时间投入，如果不是索菲亚设计团队接管过去两代产品的设计方向，那么这种做法是不能够非常合理的执行下去。CPU设计团队在执行中应该特别强调这一点，ARM声称这是第五代“年度”产品，公司每年都推出新的微架构。每一年新的开始。都将其视为英特尔过去的Tick-Tock战略的一个对比，而对于ARM的Tock-Tock-Tock而言，每一代的CAGR（复合年增长率）稳定在20-25%之间，其均来自μarch的改进。

图片来自ARM

那么Cortex A76究竟是什么呢？用ARM的话来说，这是一款具有移动效率的“笔记本级”性能处理器。作为一款笔记本电脑级处理器的A76的愿景在整个TeaTay展会中都得到了强调，所以看起来ARM似乎正在充分利用IP的巨大性能提升来迎合新的市场领域，例如新兴的“Always Connected PCs”高通公司正准备率先推出其SoC平台。

Cortex A76微架构在设计时就考虑到高性能的同时并保持了电源效率。从设计开始，就允许设计者在设计过程中移除瓶颈，并打破以前的微架构限制。这次设计的重点就是在保持最高性能的基础上，同时保持在智能手机的能效范围之内。

在广泛的使用中，A76在我们在使用实际产品过程中做出了如下承诺：性能提高35%，功率效率提高40%。由于ASIMD通道中的全新优化以及如何对产品进行处理。我们还会看到机器学习工作量增加了4倍。这些数字是基于10nm工艺在2.8GHz下运行的A75计算出来的，而ARM计划在7nm台积电的产品上以3GHz运行A76。

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新CPU仍然兼容DynamIQ的通用集群拓扑结构，ARM设想与Cortex A55s配合使用，成为更省电的CPU。DynamIQ IP的配置可扩展性得到了再次的强调，ARM在Cortex A75或A76 CPU IP中提供了示例配置，例如1 + 7或2 + 6。这张幻灯片罕见的介绍了介绍A76区域大小，指出A75仍然有更好的PPA，因此这可能仍然是公司有效的设计选择，这取决于他们的需求。在面积方面，三个具有较大缓存的A76可以适应Skylake内核的大小 - 所有这些都在英特尔CPU的10%以内。但是显然也考虑到过程节点缩放。