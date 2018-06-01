vivo新旗舰定名vivo NEX 6月12日上海发布

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新浪手机讯 6月1日下午消息，中国手机厂商vivo今日在官方微博公布了新机vivo NEX的消息—该机将于6月12日在上海发布。据了解，这款手机不属于目前vivo任何系列，而是一条新产品线产品。

vivo官微宣布新机发布时间

从vivo官方的微博来看，新机名字取自“What is NEXT”的谐音，暗示着该机将肩负起vivo对未来手机形态探索的使命。

vivo新机海报

从海报上看，vivo NEX具备屏下指纹技术。该技术首次亮相于vivo X20屏幕指纹版，而后在vivo X21屏幕指纹版上同样有所体现。所以这一次将屏下指纹技术带到新机vivo NEX上也不足为奇。

vivo NEX海报

此前，有网友曝光出vivo NEX的实拍图。在图中我们看到该机去掉了手机的“额头”，并具备极窄的“下巴”，屏占比极高。另外，外界普遍认为vivo NEX是此前vivo展示过的vivo APEX概念版手机的量产版。

vivo APEX概念版手机最大的特点是具备升降式的前置镜头，用这样的方式将前置摄像头隐藏在手机内部，从而扩大手机屏幕的占比。如果vivo NEX是该机的量产版，就意味着vivo NEX具备同样的升降式镜头设计。

vivo NEX海报

目前，vivo官方放出的海报信息量不多，我们只能根据一些消息推测这款手机的的形态。相信随着发布会时间的临近，vivo NEX将逐渐浮出水面。（苏航）