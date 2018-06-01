三星Galaxy S轻奢版6月1日京东开售：多种套装可选

新浪手机讯 6月1日下午消息，三星Galaxy S轻奢版今日在三星手机京东自营官方旗舰店开启独家销售，关注三星京东手机旗舰店的粉丝可以享受专享优惠价——3699元，同时还有满减优惠券、无线充电器、BX662 蓝牙音箱等多重好礼。

三星Galaxy S轻奢版

三星Galaxy S轻奢版是三星携手京东针对中国用户推出的定制版手机。它沿袭了S系列的全视曲面屏设计，搭载高通骁龙660处理器，配备4GB内存+64GB存储，电池容量为3000mAh，运行安卓8.0系统。该机一共有谜夜黑、勃艮第红连种配色可选。

除了以上多重好礼以外，此番首销还推出了原价4898元限量抢购价3799元的S轻奢美拍达人套装版（包含250G固态硬盘），原价18998元限量抢购价9999元的S轻奢电竞达人套装版（包含48.9英寸显示器）、原价5498元限量抢购价4699元的S轻奢运动达人套装版（包含Gear Iconx蓝牙耳机）及原价4679元限量抢购价3999元S轻奢稀奇艺术限量版套装供用户选择。

本次发售配有多种礼盒套装

拍照方面，三星Galaxy S轻奢版具备AI纯粹美拍功能，利用全新的AI技术和算法，可根据不同年龄、不同性别得出符合中国用户审美的美颜方案。除此之外，三星Galaxy S轻奢版的智能立体光场，针对每个人的脸形以及状态进行多点位打光，在拍摄时可以突出面部线条。

其他方面，三星Galaxy S轻奢版支持IP68级防尘防水、虹膜识别、无线充电等功能。

三星Galaxy S轻奢版同样搭载了人工智能平台Bixby，在使用场景、使用的简易化、拓展性上Bixby都拥有不错的表现。Bixby包括语音、视觉、提醒、主页四大功能，深度的自然语言识别能力，让用户只需用非常简单的语音发送指令，Bixby便会帮你去完成导航、购物等一系列的工作；同时，增强的Bixby视觉功能，只需轻松一扫，翻译、购物、美妆等信息便实时呈现在屏幕之上，让生活更加高效便捷。