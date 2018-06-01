泰科易PHIIMAX 3D全景相机荣获CES Asia 2018创新奖

CES ASIA 2018

一年一度的CES Asia将于6月13—15日在上海新国际博览中心拉开帷幕。作为消费电子产品的盛会，CES Asia也一直被视为创新企业和开创性技术的试验场。

CES Asia官方公布了2018年创新奖获奖名单，沈阳泰科易科技有限公司参展产品PHIIMAX 3D从众多产品中脱颖而出，荣获“视频/4K超高清设备”这一重量级单项奖。

PHIIMAX 3D

“创新奖”的设立，是为表彰具有优秀创意、独特功能以及杰出工程设计的产品。评审委员会成员来自世界各地的行业分析师、设计师、工程师以及媒体代表，他们从工程质量、美学、工程设计、预期用途、独特功能等角度，对2018年亚洲消费电子展20大产品类别的每件参选产品进行认真、独立的评选，是CES及整个科技界最具权威与公信力的奖项之一。泰科易科技斩获这项殊荣，是业界对这个团队多年来在VR智能硬件拍摄领域所取得成就的充分肯定。

尽管已有些发展年头，VR全景却略显不温不火，当前仅见于少数网络媒体，并没有真正进入大众生活。其中，很大一部分原因在于高品质内容的缺失。

作为国内领先的360°全景与VR影像解决方案提供商，泰科易一直致力于为行业客户创造画质清晰、操作简易的完美体验。超一亿有效像素的TE720 PRO、工业应用性能强大的TE720 C1都是广受VR内容制作团队及公安、交通、电力等行业青睐与好评的产品。此次获奖的PHIIMAX 3D，是这个团队历经5年工业级全景相机研发的又一重要产品。

PHIIMAX 3D

PHIIMAX 3D最高可支持12K 360度视频拍摄，每一帧的画质都可媲美百度街景；并支持实时监看与直播，帮助用户扫除盲拍障碍。直播性能上，PHIIMAX 3D最高可支持30帧4K直播/24帧4K全景3D直播，且外置天线能保证直播信号不受干扰，免除卡顿、断线之忧。

软件处理上，PHIIMAX 3D应用了更高级的融合算法，支持机外实时拼接，画质与后期拼接相差无几，无论是曝光融合还是接缝效果都远优于机内拼接。后期完美兼容第三方专业拼接软件，一键生成6K 3D视频影像。

同时，PHIIMAX 3D支持二次开发，提供SDK、全接口开放。包括相机数据接口：照片、视频文件、视频流、陀螺仪数据；画质调节接口：ISO、白平衡、曝光增益、分辨率、帧率控制；有线、WiFi控制接口：拍照、录像、推流控制。