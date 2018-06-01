新浪手机> 新机曝光 > 正文

泰科易PHIIMAX 3D全景相机荣获CES Asia 2018创新奖

泰科易PHIIMAX 3D全景相机荣获CES Asia 2018创新奖
2018年06月01日 13:44 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
CES ASIA 2018CES ASIA 2018

　　一年一度的CES Asia将于6月13—15日在上海新国际博览中心拉开帷幕。作为消费电子产品的盛会，CES Asia也一直被视为创新企业和开创性技术的试验场。

　　CES Asia官方公布了2018年创新奖获奖名单，沈阳泰科易科技有限公司参展产品PHIIMAX 3D从众多产品中脱颖而出，荣获“视频/4K超高清设备”这一重量级单项奖。

PHIIMAX 3DPHIIMAX 3D

　　“创新奖”的设立，是为表彰具有优秀创意、独特功能以及杰出工程设计的产品。评审委员会成员来自世界各地的行业分析师、设计师、工程师以及媒体代表，他们从工程质量、美学、工程设计、预期用途、独特功能等角度，对2018年亚洲消费电子展20大产品类别的每件参选产品进行认真、独立的评选，是CES及整个科技界最具权威与公信力的奖项之一。泰科易科技斩获这项殊荣，是业界对这个团队多年来在VR智能硬件拍摄领域所取得成就的充分肯定。

　　尽管已有些发展年头，VR全景却略显不温不火，当前仅见于少数网络媒体，并没有真正进入大众生活。其中，很大一部分原因在于高品质内容的缺失。

　　作为国内领先的360°全景与VR影像解决方案提供商，泰科易一直致力于为行业客户创造画质清晰、操作简易的完美体验。超一亿有效像素的TE720 PRO、工业应用性能强大的TE720 C1都是广受VR内容制作团队及公安、交通、电力等行业青睐与好评的产品。此次获奖的PHIIMAX 3D，是这个团队历经5年工业级全景相机研发的又一重要产品。

PHIIMAX 3DPHIIMAX 3D

　　PHIIMAX 3D最高可支持12K 360度视频拍摄，每一帧的画质都可媲美百度街景；并支持实时监看与直播，帮助用户扫除盲拍障碍。直播性能上，PHIIMAX 3D最高可支持30帧4K直播/24帧4K全景3D直播，且外置天线能保证直播信号不受干扰，免除卡顿、断线之忧。

　　软件处理上，PHIIMAX 3D应用了更高级的融合算法，支持机外实时拼接，画质与后期拼接相差无几，无论是曝光融合还是接缝效果都远优于机内拼接。后期完美兼容第三方专业拼接软件，一键生成6K 3D视频影像。

　　同时，PHIIMAX 3D支持二次开发，提供SDK、全接口开放。包括相机数据接口：照片、视频文件、视频流、陀螺仪数据；画质调节接口：ISO、白平衡、曝光增益、分辨率、帧率控制；有线、WiFi控制接口：拍照、录像、推流控制。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有