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TCL电视C6荣获2018年亚洲消费电子展创新奖

TCL电视C6荣获2018年亚洲消费电子展创新奖
2018年06月01日 12:28 新浪手机
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　　2018年亚洲消费电子展（CES ASIA），将于6月13日至6月15日期间在上海国际博览中心举行。美国时间5月24日，美国消费技术协会（CTA）提前揭晓了“2018亚洲消费电子展创新奖”获奖产品名单，其中TCL C6新剧院电视名列之中。

2018亚洲消费电子展创新奖2018亚洲消费电子展创新奖

　　不论是CES还是CES Asia，都共同见证着消费技术行业极具代表性的技术创新和产品创新趋势。虽然每个行业的发展都承载了人们无限的想象空间，但要想获得突破性创新发展，其背后必须要有革命性的理念和核心技术作为依托。以彩电行业为例，消费升级趋势影响下，彩电升级呈现智能化、大屏化、高端化的趋势。但是如果从用户角度出发，电视是用户享受时间的机器。通过电视，用户可以享受到丰富有趣的内容，来满足自身消遣时间的需求。

　　其中本次荣获“2018年亚洲消费电子展创新奖”的TCL C6新剧院电视，就是专为新中产人群量身打造的产品。

　　TCL C6新剧院电视吸引人的地方是外观设计，突破了传统电视的造型，能带给用户与众不同的视觉体验。C6整体以方与圆的设计语言构建出了其外观风格。无边框设计、星幕全面屏，进一步增强用户的沉浸感。C6拥有6.9mm超薄机身和一体成型金属中框。独特的soundtube音响设计，并将LOGO与呼吸灯巧妙结合，配合右下角的哈曼卡顿音响认证标志，第一印象给人一种不同的感觉。

　　C6在画质和音质层面实现了多项突破。C6采用了行业顶尖的原色高色域LED背光源，并支持杜比视界（Dolby Vision）HDR技术，大幅提高了电视的画质清晰度，同时也在亮度、对比度、色彩等方面都得到优化，图像不抖动、画面不闪烁、光源不刺眼、观看更舒适。就电视产品而言，光有出众的画质表现显然不能够带来震撼、沉浸的观影感受。

　　以往的智能家居产品之所以没有达到高度的普及，其核心原因在于智能程度不高，用户感觉可有可无。随着TCL在人工智能技术领域的不断突破，AI plus 2.0实现了在理解力、检索力、服务力方面的全面提升，让人找信息、服务更简单；还通过人脸识别技术、搭建多模态的用户系统、提供真正的个性化内容推荐能力，让信息、服务找人更精准。

　　除了本次获奖的TCL C6新剧院电视，TCL电视旗下X6私人影院、X5原色量子点电视、P5超薄新曲面电视等精品也将在此次CES ASIA展会期间亮相，敬请期待。

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