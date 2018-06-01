微博2017手机微报告：国产四大品牌扩大优势

6月1日，微博与知名市场调研公司赛诺联合发布《2017年智能手机微报告》（以下简称“报告”），基于对2017年微博用户活跃行为数据的定量分析，持续追踪中国智能手机市场格局的变化。报告指出，2017年华为、小米、OPPO和vivo四大国产手机厂商表现出色，再次扩大品牌优势，与之对应的是苹果在华优势继续遭到蚕食，其它手机品牌的市场份额也遭受冲击。报告同时指出，手机厂商发布新机前会集中在微博进行内容互动运营，有效提升了用户关注度并促进购买。

根据最新数据，微博的月活跃用户数达到4.11亿，成为全球第7家活跃用户规模突破4亿的社交产品，其中移动端占比高达93%。与此同时，微博记录了市场上主流手机厂商主要机型的微博使用数据，几乎囊括市面上所有的智能手机型号。通过微博移动端的数据分析，可以直接反映手机品牌市场表现。随着微博数据价值进一步被挖掘，将为智能手机厂商的产品研发以及市场营销提供重要参考。

综合最新微博用户存量、增量及换机留存率数据表现，小米重返第一集团阵营，与华为、OPPO和vivo三强进一步稳固国产品牌优势，留给其它国产品牌的份额面临严重冲击。在用户存量市场，这四大品牌占据了活跃存量设备55%的份额，远高于上一年度的34%，更是超过了其它安卓品牌的总和，国内手机市场马太效应开始凸显，品牌份额开始向头部厂商集中。

微博活跃设备品牌份额排榜

2017年智能手机市场进入了下滑期，根据市场调研机构Canalys报告显示：2017年中国智能手机市场总出货量为4.59亿部，较2016年下跌4%。这种趋势从微博新增设备品牌份额看，尽管华为、小米、vivo、OPPO均实现增长，但都仅仅提升1%，而其它品牌新增份额总量则同比出现了3%的下滑。

微博新增设备品牌份额榜

从各品牌换机留存率来看，华为留存率最高，小米本品牌留存率增长仅次于华为，这也是在过去一年小米回暖重返第一阵营的重要原因。值得一提的是，相较于2016年上榜品牌中国内安卓品牌只有华为OV三家品牌换机留存率增长外，2017年只有魅族出现了下滑，各品牌用户忠诚度均稳中有升。

各品牌换机时本品牌留存率

三星苹果份额遭蚕食 国产品牌夯实高端机型竞争力

国产手机品牌优势的提升和份额的增长，开始加速抢夺三星和苹果两大巨头在中国的市场份额。报告显示，在微博存量和新增设备排名上，苹果虽然保持领先，但其份额均出现了不小的下滑，留存率更是出现了5%的跌幅。同样曾经领跑中国安卓市场的三星，即便2017年推出了经典的曲面设计，全球出货量开始回暖，但依旧无法避免中国市场上存量份额和排名的下降，尤其是活跃存量份额已经降至3%。

尽管CEO库克表示苹果依旧是中国地区最受欢迎的智能手机，但苹果的所占份额的下滑从近三年微博用户换机流向中也能看出端倪。在安卓用户换机流向中，选择苹果的比例已经连续三年出现下滑。从2015年至2017年分别下降了6%、3%和5%。而在过去一年，安卓用户向华为、OPPO、vivo和小米这四大国产品牌流转意愿则在提升，分别提升了3%、2%、1%和1%。

随着消费购买力的升级和手机产品体验的提升，在高端机型市场，华米OV对苹果形成了不小挑战。以华为P10、OPPO R11、vivo X20和小米6为例， iPhone都成为重要的流入来源品牌。其中华为P10的新机来源占比最高，达到35%；vivo X20和OPPO R11流入占比中苹果都仅次于本品牌流入比例；小米6也有16%的流入比例。

千元手机不再受宠 用户换机周期变长

目前仅有1.1%左右的微博用户有意向购买1000元以下的手机，超过57.3%的用户更倾向于购买2500元以上的手机。同时，与2016年44%的用户会在1年内更换手机相比，用户换机周期变长，接近50%用户两年换机。此外，26-35岁白领阶层成为17年的换机主力，58%用户至少使用过5个智能手机。

用户画像则反映出厂商对头部代言人营销价值的重视，小米、华为这两大男性使用者更多的品牌，开始向女性市场发力。其代言人的粉丝往往以女性用户为主，例如小米的吴亦凡，华为的张艺兴、胡歌；而女性用户更多的OPPO和vivo则继续深耕女性市场，在代言人选择上更倾向于流量男星和当红女星。就用户年龄而言，OPPO、vivo以青少年为主，小米、华为使用者中青年居多，并向青少年发力。

微博话题互动促进购买 综艺IP合作效果不一

报告同时指出，品牌新机发布前的微博内容话题将促进用户关注并最终购买，以小米为例，#小米6#和#红米Note4#新机上市前的微博话题预热中有9.5%的参与话题互动的微博网友成为新机用户。值得一提的是，与优质综艺IP合作成为获取用户关注，形成品牌差异化的重要手段。品牌合作的节目中，vivo用户更关注《王牌对王牌2》，小米用户更关注《我们的侣行》，但去年火爆网络的《奇葩说》和《中国有嘻哈》却并没有在关注度层面达到平均水准。

查看完整版《智能手机微报告》，请点击：https：//weibo.com/2205075871/Gjkpl1lgL