辟谣:推特号“I Am Craig”不是苹果高级副总裁Craig

新浪手机讯 6月1日上午消息，今日在社交媒体Twitter出现疑似苹果公司软件工程高级副总裁Craig Federighi个人账号，要“起诉”昨日刚刚发布的小米8。不过一位接近苹果的消息人士向新浪科技回应，称此号为仿造号。

昨日小米8发布，但外媒对这款产品出现争议，有媒体将看法分享到国外社交媒体Twitter中，不料被一个名为“I Am Craig”账号转发， 并附上一句“我们的法务团队也深受鼓舞”回应。

I Am Craig在社交媒体发布状态

众多网友认为这是来自苹果的官方回应，也引起国内网友的注意在微博转发。

此Twitter也收到国内网友注意发布到微博

随后新浪科技求证此号的真伪，据消息人士称这账号是假的！

这位“Craig ”是谁，能引起这么大的反响呢？Craig Federighi是现任苹果公司软件工程高级副总裁，主要负责iOS、macOS和Siri的语音开发，他的团队负责将这款软件作为Apple创新产品的核心，包括用户界面，应用程序和框架。Craig Federighi直接向库克汇报。

（瑞豪）