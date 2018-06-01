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辟谣:推特号“I Am Craig”不是苹果高级副总裁Craig

2018年06月01日12:09  新浪手机   收藏本文     

　　新浪手机讯 6月1日上午消息，今日在社交媒体Twitter出现疑似苹果公司软件工程高级副总裁Craig Federighi个人账号，要“起诉”昨日刚刚发布的小米8。不过一位接近苹果的消息人士向新浪科技回应，称此号为仿造号。

　　昨日小米8发布，但外媒对这款产品出现争议，有媒体将看法分享到国外社交媒体Twitter中，不料被一个名为“I Am Craig”账号转发， 并附上一句“我们的法务团队也深受鼓舞”回应。

I Am Craig在社交媒体发布状态I Am Craig在社交媒体发布状态

　　众多网友认为这是来自苹果的官方回应，也引起国内网友的注意在微博转发。

此Twitter也收到国内网友注意发布到微博此Twitter也收到国内网友注意发布到微博

　　随后新浪科技求证此号的真伪，据消息人士称这账号是假的！

　　这位“Craig ”是谁，能引起这么大的反响呢？Craig Federighi是现任苹果公司软件工程高级副总裁，主要负责iOS、macOS和Siri的语音开发，他的团队负责将这款软件作为Apple创新产品的核心，包括用户界面，应用程序和框架。Craig Federighi直接向库克汇报。

　　（瑞豪）

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文章关键词： AppleTwitterCraig小米8

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