久等了！未来旗舰OPPO Find X手机正式官宣

Find 7发布之后，OPPO Find系列再也没有了声音，作为OPPO旗下的真旗舰手机，不管是设计还是“堆硬件”的配置，Find系列一直都被媒体和粉丝们“誉不绝口”。

在这四年的时间里，陆陆续续有传出Find 9、Find 11的消息，但是最后都被OPPO无声否决。

那么，Find系列真的消失了吗？

答案是并没有！而且！Find王者回归了！

6月1日，IT之家发现，OPPO官微宣布，即将推出未来旗舰OPPO Find X，同时曝光的还有一张“久等了”的官宣海报，时隔四年，一直被众多OPPO粉丝所期待的Find系列终于正式回归！

5月初，网上再次传出了OPPO Find系列的消息，OPPO已经注册了Find X商标的截图也已经在网上泄露，申请日期为2018年4月23日。

据悉，这款重新回归的Find手机被称之为“OPPO Find X”，配置方面OPPO Find X绝对不会让大家失望。OPPO曾在5月份深圳召开了“连接立体的未来”媒体沟通会，媒体沟通会上，OPPO和外界分享了在5G标准研究和3D结构光技术推进方面的最新研发成果，并宣布完成全球首个采用3D结构光技术的5G视频通话演示。

种种消息显示，Find系列搭载“3D结构光”技术的可能性非常高。

另外，早在2016年，OPPO还展示了潜望式镜头+长焦防抖的技术，在潜望式镜上，OPPO真正做出了光学变焦镜组，其在普通的CMOS和镜头模组之外，旁边还额外安放了一个横置的潜望式光学变焦镜组，以此实现5倍光学变焦。

其他方面还包括超级闪充技术、屏下指纹等等，如果这些“黑科技”堆叠在Find X上，那毫无疑问OPPO可凭Find一举杀回高端市场。

OPPO Find系列诞生于2011年，是OPPO旗下的旗舰子品牌，莱昂纳多·迪卡普里奥曾为其代言。Find定位发烧黑科技的高端机型，也是很多OPPO粉丝挚恋OPPO手机的一大原因。

▲OPPO Find5

2012发布的OPPO Find 5是首款采用1080P屏幕的国产智能手机，在当时的手机市场上，这款手机可以说是顶配。2014年的OPPO Find7更将配置堆叠玩到了极致，顶配所搭配的2K分辨率、更大的RAM、VOOC闪充、5000万像素超清画质等更是让人印象深刻。

▲OPPO Find7

时隔四年，OPPO Find系列终于回归，让我们不禁对其充满期待，此时此刻，OPPO老粉应该已经泪流满面了吧~