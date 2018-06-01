Apple Watch彩虹表盘现身 现在即可提前使用

之前TechWeb曾报道，网友们通过分析watchOS 4.3的固件提取出了一款Apple Watch的全新表盘—彩虹，但迟迟却没有在watchOS中更新。昨天苹果正式推送了iOS 11.4正式版和watchOS 4.3.1正式版，有细心的网友发现了这款表盘，表示现在就可以使用。

这款彩虹表盘是苹果将会在WWDC 2018期间推出的全新表盘，而苹果每年都会推出有关“彩虹”元素的周边配件产品。尽管这款全新表盘将在6月份开放，不过现在其实就可以使用了。

首先，你需要将iPhone升级到iOS 11.4正式版，Apple Watch需要升级到watchOS 4.3.1，且在与Apple Watch配对的iPhone上关闭“自动设置时间”开关，并将日期调到下周，只要在2018年6月4日以后都可以，之后Apple Watch上的彩虹表盘就会激活，我们再把日期更改回来就可以了，表盘不会消失。

有想尝鲜体验Apple Watch彩虹表盘的小伙伴不妨按照TechWeb的办法试一下，配合苹果此前发售的彩虹表带，还是挺好看的。