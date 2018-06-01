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外媒：小米8在设计上模仿了苹果的iPhone X

外媒：小米8在设计上模仿了苹果的iPhone X
2018年06月01日 09:02 新浪手机
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　　新浪手机讯 6月1日上午消息，昨日中国手机厂商小米正式发布八周年旗舰手机小米8，长期关注苹果公司的外媒9to5Mac认为小米8在外观设计上克隆了iPhone X。

　　根据外媒的说法，第一款克隆iPhone X的安卓手机名为Leagoo S9。该机在iPhone X发布不久之后出现，手机正面参考了iPhone X的圆角、“刘海”等设计，背面则采用和iPhone X类似的垂直双摄。

第一款克隆iPhone X的手机第一款克隆iPhone X的手机

　　9to5Mac认为，小米8和Leagoo S9一样，复制了iPhone X背面双摄的设计以及前面“刘海屏”设计，并且还内置一个和iPhone X非常相似的壁纸。外媒表示，小米公司在复制苹果产品方面有着悠久的历史，从产品设计到类似的名字（这里指的是Mi Pad和iPad），甚至是和iOS系统相似的UI设计。

小米8和iPhone X渲染图小米8和iPhone X渲染图

　　2014年，当时任职小米公司全球副总裁的雨果·巴拉（Hugo Barra），在接受媒体采访时否认了所有关于复制苹果设计的指责。他认为如果两位设计师拥有同样熟练的技能，设计出相似的东西是很自然的事。

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