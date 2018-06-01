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IDC预计：2018年AR/VR的需求将会增加

IDC预计：2018年AR/VR的需求将会增加
2018年06月01日 08:52 手机中国
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　　AR（增强现实）与VR（虚拟现实）自从概念出来后，市面上也不断出现了各种各样的产品，但似乎总是不温不火。不过根据IDC最新发布的数据显示，预计2018年亚太地区（不包括日本）在AR和VR产品方面的支出将达到111亿美元，较前一年的46亿美元增加100%以上。IDC指出，近五年内（2017-2022），AR/VR产品和服务的年复合增长率达到68.5%。

　　研究表明，近年来头戴式VR一体机的出现，大幅降低了用户体验VR的成本，这也将成为VR发展的一个重要原因。对此，IDC亚太区副研究总监Avinav Trigunait表示，“预计像Facebook的Oculus Go和联想的Mirage Solo等新的独立虚拟现实头戴式设备将推动2018年及以后的采用以及内容支出。他解释说，这些头戴式设备不再需要与PC/控制台配对，而PC/控制台一度提高了AR/VR体验的成本。”

　　另一方面，企业在VR/AR领域的支出将会占2018年总支出的48%左右，但预计到2022年将超过消费支出并上升至58%。这是因为在2018年和未来几年越来越多亚太地区的制造、服务和公共部门使用AR和VR。对此，IDC分析师Swati Chaturvedi表示，AR/VR技术正在迅速跨越鸿沟，每天在企业级和消费级领域都涌现多个新的实用的应用程序。

　　相信在不久的未来，AR/VR就真的可以迎来一波爆发式的增长，《头号玩家》或许并不是一个梦而已。

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