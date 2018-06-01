华硕ZenFone 5Z即将发售 售价3200元起

华硕ZenFone5Z是Zenfone5系列的新品，定位高端旗舰市场，该机于二月末在巴塞罗那举行的MWC2018展会上正式发布，经过几个月时间的等待，它终于要上市了。

华硕ZenFone 5Z（图片来自baudi）

根据ePrice报道，华硕宣布ZenFone 5Z将于6月1日正式开放预约，6月11日上市发售。6GB+64GB版售价14990新台币（约合3200元），6GB+128GB版售价16990新台币（约合人民币3600元）。

华硕Zenfone 5Z配备了一块6.2英寸显示屏，分辨率为2246×1080；配备6/8GB RAM和64/128/256GB ROM，Sony IMX363主传感器的双后置摄像头，支持NFC、蓝牙5.0等。

软件方面，华硕Zenfone 5Z运行基于安卓8.0的新ZenUI，具有AI引擎和称为AI boost的功能，用于处理器和软件优化。

ZenFone 5Z搭载骁龙845处理器（图片来自baidu）

ZenFone 5Z搭载骁龙845处理器，最高配备8GB内存+256GB存储，此外，还有一款8GB+256GB顶配版。